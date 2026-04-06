מלחמה בצפון: כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית נגד חיזבאללה. לפי דיווח דובר צה"ל, הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו פירים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים (צבא וביטחון)
עשור אחרי שנפל בדרג תופאח, הושב לוחם גולני לישראל במבצע שבו המציאות עלתה על כל דמיון. פרטים חדשים חושפים את הדרמה: מהודעת ה-WhatsApp המפלילה שנמצאה בשיפא, דרך המשאית שנתקעה ברגע החטיפה, ועד המשת"פ שפרץ את המנעול בחסות הפגזות צה"ל (צבא וביטחון)
השר ישראל כ"ץ ביקר את לוחמי צה"ל שנפצעו אתמול בתקרית בעזה: "עם ישראל כולו גאה בכם. נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס" | צפו (חדשות מלחמה)
הפרקליטות הצבאית הודיעה כי תגיש כתב אישום כפוף לשימוע נגד אל"ם (במיל') יואב ירום, לשעבר רמ"ט גולני, בגין מעורבותו במותם של סמל גור קהתי וזאב ארליך בתקרית בקלעת שמע בלבנון. ירום, שנפצע בעצמו, חשוד בעבירה של המתה בקלות דעת (צבא וביטחון)
צה"ל התיר לפרסום הבוקר (שלישי) כי סמ״ר נווה לשם הי"ד, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום רצועת עזה | באירוע בו נפל סמ״ר נווה לשם, נפצעו באורח קשה קצין לוחם ושלושה לוחמים מגדוד 12, חטיבת גולני | הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, משפחותיהם עודכנו (צבא)
דובר צה"ל מפרסם היום תיעוד בו נראים ה'גולנצ'יקים' לוחמים במרחב דרום חאן יונס, בניסיון לאתר ולחסל מחבלים בגזרה | בתמונות שפרסם צה"ל נראים הכוחות פושטים על המרחב, מחסלים מחבלים ומנטרלים מנהרות טרור | צפו (חדשות, צבא וביטחון)