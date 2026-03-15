צה"ל השלים אתמול (שבת קודש), גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.

במסגרתו, חיל האוויר תקף במרחב אל קטראני, מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה, מהם מחבלי הארגון תכננו לבצע שיגורים בטווח הזמן המיידי.

בנוסף, הותקפו והושמדו מפקדות של יחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, מהן פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

דובר צה"ל מציין כי מתחילת מבצע "שאגת הארי", צה"ל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בצורה רחבה ופוגע ביכולת הפיקוד והשליטה של הארגון, במצבו הכלכלי ובאמצעי הלחימה שברשותו.

עוד נמסר כי "ארגון הטרור חיזבאללה ממקם את תשתיותיו באופן שיטתי בין ריכוזי אוכלוסייה במרחבים אזרחיים ברחבי מדינת לבנון, על כן צה"ל מפנה תושבים רבים ממרחבים אלו לשם הגנתם. פעילות זו פוגעת במדינת לבנון ואזרחיה. טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שבחר להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ויפעל נגד כל מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".