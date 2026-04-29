"מלחמה קיומית"

צרפתי שמדבר לעניין: זה מה שאמר ז'ורדן ברדלה על התקיפות הישראליות נגד חיזבאללה

למרות הקשרים ההיסטוריים בין צרפת ללבנון, המועמד המסתמן לנשיאות צרפת במקומה של מארין לה פן, ז'ורדן ברדלה, הצדיק את התקיפות הישראליות על חיזבאללה | "צריך להבין שחיזבאללה הוא לא חלק מלבנון אלא שלוחה של איראן" (מדיני)

המועמד המסתמן לנשיאות צרפת ז'ורדן ברדלה הביע תמיכה בראיון בזכותה של ישראל לפעול צבאית נגד ארגון בלבנון - אמירה נדירה מצד מנהיג צרפתי.

המועמד המסתמן לנשיאות - אם לה פן אכן תיפסל, הגדיר את התקיפות כפעולות לגיטימיות נגד שלוחה איראנית המאיימת על המערב.

ז'ורדן ברדלה, התייחס לקשרים ההיסטוריים שבין ארצו לבין לבנון וציין כי "יש להבין שישראל מנהלת מלחמה קיומית נגד חיזבאללה". בדבריו הדגיש ברדלה כי התפיסה שראתה בארגון חלק בלתי נפרד מלבנון לאורך שנים הייתה מוטעית. לדבריו, "האמת היא שחיזבאללה הוא שלוחה של המשטר האיראני שרוצה לא רק בהשמדת ישראל, אלא מאיים על כל האינטרסים האירופיים וכל האינטרסים המערביים באזור".

​בהתייחסו לפעילות הצבאית של צה"ל נגד הארגון, הבהיר ברדלה כי "לכן צריך לא רק לפרק את חיזבאללה מנשקו, ובמובן זה תקיפות ממוקדות והתערבויות ממוקדות של ישראל הן, הייתי אומר, לגיטימיות, אך הן חייבות להיות פרופורציונליות". עם זאת, הוא סייג את דבריו והבהיר כי אין מדובר בגיבוי אוטומטי, שכן "מעולם לא הייתה לי תמיכה בלתי מותנית באיש, ובענייני מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון, לעולם לא תהיה לי".

​ברדלה הוסיף כי לצרפת מחויבות עמוקה לעם הלבנוני ולנוצרים המרונים, קשר המתחיל עוד מהבטחת המלך לואי התשיעי במאה ה-13. הוא סיכם כי לדעתו "הדרך הטובה ביותר לאפשר לישראל להבטיח את ביטחה היא חיזוק המדינה הלבנונית, המדינה הסדירה והצבא הלבנוני". לשיטתו, ביסוס ריבונותה של המדינה הלבנונית וחיזוק צבאה הם האמצעים המרכזיים שיאפשרו את השבת השקט והשלום לאזור כולו.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

