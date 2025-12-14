למרות הקשרים ההיסטוריים בין צרפת ללבנון, המועמד המסתמן לנשיאות צרפת במקומה של מארין לה פן, ז'ורדן ברדלה, הצדיק את התקיפות הישראליות על חיזבאללה | "צריך להבין שחיזבאללה הוא לא חלק מלבנון אלא שלוחה של איראן" (מדיני)
ז'ורדן ברדלה, מנהיגה העתידי של מפלגת האיחוד הלאומי של לה-פן התראיין לרשת BBC ודיבר על מספר נושאים העומדים על הפרק | בין היתר הוא התייחס לנושא האנטישמיות ההיסטורית במפלגה ואמר כי היהודים מרגישים בנוח להצביע עבורה והתנער ממייסדה, אביה של מארין לה-פן (בעולם)
מפלגת RN שתויגה פעמים רבות כמפלגת "ימין קיצוני" ואנטישמית, ממשיכה לעמוד לצד ישראל גם במלחמתה מול איראן | ז'ורדן ברדלה, מי שמסתמן כיורשה של מרין לה פן, אמר שעל הקהילה הבינלאומית לעמוד לצד ישראל (חדשות, מדיני)
ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת הימין RN בצרפת וחבר פרלמנט מטעמה בפרלמנט האירופי, הוזמן באופן רשמי על ידי ממשלת ישראל לקראת הוועידה נגד האנטישמיות | ברדלה ביקר אמש ביד-ושם והתייחס לביקורו במדינת היהודים, ברקע האנטישמיות הגואה בצרפת ובעולם בכלל | ביקורו של חבר המפלגה שהייתה פעם אנטישמית אך תומכת היום בישראל עורר סערה (חדשות, מדיני)
ז'ורדן ברדלה, יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת, צפוי להגיע בקרוב לישראל בהזמנה רשמית של ממשלת ישראל | היוזמה מציגה שינוי תפיסה בישראל כלפי המפלגה שהייתה בעברה אנטישמית בצורה כמעט מוצהרת, וכיום לוחמת לצד הקהילה היהודית באנטישמיות והאנטי-ציונות (חדשות, מדיני)