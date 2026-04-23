תיעוד: כך הלוחמים עצרו מחבל מיחידת כוח רדואן | צפו

לוחמי צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר אתמול (יום ד') הצליחו הכוחות לזהות ולעצור מחבל מיחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה, שתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.

על פי הנמסר מצה"ל, הכוחות פועלים באופן שוטף דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה לאתר אמצעי לחימה ולטהר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, תוך מניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

זמן קצר לאחר הזיהוי, המחבל נכנע לכוחות והועבר לחקירה ביחידה 504. כידוע, כניעתו של המחבל הגיעה לאחר פעילות נרחבת של כוחות צה"ל במרחב להשמדת תשתיות טרור, שככל הנראה השפיעה על החלטתו להיכנע.

פעילות מתמשכת נגד חיזבאללה

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להגנת מרחב קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". הצהרה זו מגיעה על רקע פעילות מבצעית מתמשכת של כוחות צה"ל בדרום לבנון.