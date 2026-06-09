"הכנה למהלומה כבדה": הרמטכ"ל חושף את התוכנית נגד איראן

בביקור מבצעי בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון, חשף הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר היום (שלישי) את עומק המוכנות הצבאית למהלך נוסף מול איראן. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", מסר זמיר במהלך הביקור שנערך יחד עם מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן ומפקדים בכירים נוספים.

הביקור התקיים במסגרת "סדרת האש", תרגילים גדודיים שמתקיימים בימים אלה בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה. התרגילים מיועדים להכשיר את מפקדי הגדודים ומפקדי הפלוגות ללחימה, תוך דגש על תרחישים מורכבים בזירות השונות.

"צה"ל דרוך ומוכן לחזרה ללחימה באיראן"

הרמטכ"ל הבהיר כי מערכת הביטחון נמצאת בכוננות מלאה. "צה"ל החזיק וממשיך להחזיק בכוננות ובמוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן", אמר זמיר. "כלל מערכי ההגנה וההתקפה שלנו היו דרוכים ומוכנים. יירטנו את האיומים שנורו לעברנו ותקפנו באיראן במהירות ובעוצמה".

דבריו של הרמטכ"ל מגיעים על רקע המתיחות המתמשכת עם טהרן, כאשר צה"ל ממשיך לשמור על מוכנות גבוהה בכל הזירות. "אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת", הדגיש, תוך שהוא שולח מסר ברור למשטר האיראני.

מסר חד לאיראן: "הניסיון לקבוע משוואות ייכשל"

רא"ל זמיר התייחס גם לניסיונות האיראניים לשנות את מאזן הכוחות באזור. "הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל", הבהיר הרמטכ"ל. על פי הנמסר, צה"ל רואה בהצהרות האיראניות ניסיון להרתעה שלא ישיג את מטרתו מול הנחישות הישראלית.

במקביל, הדגיש הרמטכ"ל את המשך הפעילות המבצעית בזירה הצפונית. "נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון", אמר זמיר. "צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל".

פעילות אינטנסיבית בדרום לבנון

הרמטכ"ל עדכן כי כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבה במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. "הכוחות פועלים כעת במספר מרחבים ומשמידים תשתיות טרור, ובהן תשתית תת-קרקעית משמעותית במרחב הבופור", מסר זמיר.

על פי הנמסר, התשתית התת-קרקעית ששימשה את חיזבאללה כבסיס אש וכמרכז פיקוד לניהול הלחימה, הושמדה במהלך הפעילות המבצעית. הפגיעה בתשתיות אלו נחשבת לחלק מהמאמץ הרחב יותר לפגוע ביכולות הארגון ולהרחיק את האיום מיישובי הצפון.