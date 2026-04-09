נתניהו דרש מצה"ל במהלך דיון הקבינט אמש לשפר את הסברת הישגי מבצע "שאגת הארי" | ישיבה צפויה להתקיים בשבוע הבא בהשתתפות הרמטכ"ל, דובר צה"ל ושר הביטחון בנוגע להצגת ההישגים במבצע לציבור בצורה מסודרת (צבא וביטחון)
הרמטכ״ל סייר במרחב הכפר ראס ביידה, הנקודה הצפונית ביותר בדרום לבנון בה כוחות צה"ל פועלים כעת | בסיור ציין את מספר המחבלים שחוסלו על ידי צה"ל | על פי הרמטכ"ל, "צה"ל מייצב קו הגנה קדמי לחיזוק ההגנה והרחקת האיום על יישובי הצפון - נשהה בקו הזה ככל שידרש" (בארץ)
שר הביטחון והרמטכ"ל נועדו עם אדמירל בראד קופר לסיכום שלבי הלחימה הבאים | המנהיגים דנו בבידודו של המשטר האיראני ובפירוק ציר הטרור באמצעות שיתוף פעולה צבאי חסר תקדים | זה מה שאמר קופר על שיתוף הפעולה עם ישראל (צבא)
לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה, פתחו במבצע "שאגת הארי", שנועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב האיראני | כעת צה"ל חושף את התיעודים מהרגעים הדרמטיים שקדמו למבצע | צפו (צבא)
בתום הערכת מצב עם הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון, הודיע שר הביטחון כי ישראל תרחיב את התקיפות באיראן למטרות ולתחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית אמצעי לחימה ובהפעלתם, שכן, חרף האזהרות שהועברו מטעם ירושלים, הירי לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל נמשך (חדשות)
אזהרה דרמטית בקבינט על רקע המחסור בלוחמים והעומס על המערך הלוחם בעיצומה של המערכה | הרמטכ"ל מתריע מפני קריסה פנימית של הצבא ודורש קידום מיידי של חוקי הגיוס והארכת השירות | לפיד ניצל את ההזדמנות כדי לדרוש כספים מהחרדים (חדשות)
הרמטכ"ל אייל זמיר נשמע הערב לוחמני מתמיד ובוידיאו שפרסם לציבור אמר בין היתר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע רשמית על הצלחת החיסולים באיראן | הוא הודיע כי עודכן בהערכת מצב ע"י הרמטכ"ל: "לריג'אני ומפקד הבסיג' חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום" (חדשות)
הרמטכ״ל ביקר היום בפיקוד צפון, ואישר תוכניות להמשך הלחימה ואמר: ״ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה; עד כה פיקוד צפון חיסל יותר מ-400 מחבלי חיזבאללה. אנו נערכים להמשך ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים על מנת להרחיב את הפעולה הצבאית, להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהרחיק האיום מיישובי הצפון״ | צפו (חדשות מלחמה)
הרמטכ״ל קיים היום תדרוך למפקדי האוגדות בגבול הצפון, לאחר הסיור שערך במקום, הוא אמר: ״נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל״ | צפו (חדשות מלחמה)