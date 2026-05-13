המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת לאחר אירוע משמעתי חריג שהתרחש היום (רביעי) במהלך ביקורו של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון.

במהלך הסקירה והמפגש עם הלוחמים בשטח, הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח". הרמטכ"ל הורה מיד על נקיטת צעדים משמעתיים מידיים ונוקשים כנגד המעורבים.

לפי הדיווח של עמית סגל, הלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל. מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית שנרשמה בתיקו האישי.

"ההחלטה להעניש לוחם שענד פאץ' 'משיח' היא חמורה ושערורייתית", כתב בתגובה חבר הכנסת בועז ביסמוט בפוסט שפרסם ברשת החברתית X.

הוא הוסיף כי רק לפני שנה הרמטכ"ל זמיר התבטא אחרת לגמרי. לדבריו, "על הרמטכ"ל להשיב מה השתנה מאז, והאם מופעלים על הפיקוד העליון של צה"ל לחצים תקשורתיים ופוליטיים שהוא אינו מצליח לעמוד בהם". "שחררו אותו עכשיו", סיכם ביסמוט.

העיתונאי ינון מגל ציין באירוניה בתוכנית 'הפטריוטים' כי החייל קיבל "30 יום יותר ממה שקיבלה הפצ"רית", בהתייחס למעורבותה בשערוריית הפרסום של הסרטון משדה תימן.

עיתונאים נוספים הזכירו את התקרית במהלכה חייל ריסק פסל של ע"ז בלבנון וגרם לשערורייה עולמית, נשפט ל-21 ימים בלבד. "לשלוח לוחם לחודש בכלא בגלל פאץ' “משיח” זה טירוף הדעת", סיכם אחד מהם.