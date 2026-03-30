יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אמר במליאה כי חקיקת חוק הגיוס תחודש | "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל", אמר (חדשות)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
חבר הכנסת ביסמוט הזמין את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד לשיחת נזיפה, בעקבות "פריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה" (חדשות, פוליטי)
חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו במפתיע ללשכתו של ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים על חוק הגיוס | בתגובה, ביסמוט הודיע כי זימן את קצין הבטחון של הכנסת | "האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה", הבהיר ביסמוט (בארץ)
בסיעות החרדיות יכריעו הבוקר האם להצביע בעד תקציב המדינה | ח"כ ביסמוט הודיע כי הסתיימו הדיונים על חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון ובקרוב יחלו ההצבעות | בכירים חרדים מבהירים: "אין כל משמעות להודעה של ביסמוט, מדובר בניסיון לרכך את עמדת גדולי ישראל אבל מי שתכריע תהיה היועצת המשפטית לוועדה" | רה"מ נתניהו הזהיר מפירוק הממשלה רגע לפני אירועים ביטחוניים: "מקווה שכולם יבינו את האחריות הלאומית" (חדשות, חרדים)
שני נערים נעצרו הלילה בחשד שתקפו את בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס באשדוד | יו"ר ועדת חו"ב בועז ביסמוט הגיב על תקיפת בנו של הח"כ ואמר: "מחזק אותך ואת משפחתך מול האלימות הנפשעת והמכוערת שחוויתם" (בארץ)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
לאחר שבייעוץ המשפטי לוועדה דרשו עוד לפחות חודשיים של דיונים על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתברר כי היוע"משית לוועדה מתנגדת להכללת שירות אזרחי-ביטחוני ביעדי הגיוס | בסיעות החרדיות חוששים: תהיה התנגדות לכל הסעיפים המרכזיים | בכיר חרדי: "אם זה ימשיך כך, לא יהיה חוק" (חרדים)
ברקע הסערה סביב הצגת טיוטת חוק הגיוס, ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז אומר אמש בשיעורו השבועי: "היום באים מכל העולם ללמוד איך נלחמנו מלחמה של שנתיים בשבע חזיתות? והתשובה פשוטה: רק בזכות לימוד התורה שיש בארץ. מאות תלמודי תורה, ישיבות וכוללי אברכים. התורה מגינה ומצילה!" | צפו (חרדים)
אחרי ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס ש"יענה על צרכי צה"ל" | על פי המפלגה, "לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל" (פוליטי)
וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)
השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי יתנגד לחוק הגיוס של חבר הכנסת בועז ביסמוט ואף הדגיש כי הוא מוכן לסכם את משרתו עבור כך | את הדברים אמר בניגוד לעמדת מפלגתו שזעמה לפי הדיווחים על ההצהרה החד-צדדית (חדשות)
בועז ביסמוט חשף שבחוק הגיוס בוצעו מספר שינויים כדי שיוכל לעמוד בדרישות המשפטיות, וטען שזהו חוק אחראי "מאוזן ויציב" שיחזיר למדינת ישראל את "היציבות שהייתה חסרה לה" | הוא הבהיר: "הרכבת יצאה מהתחנה ולא תעצור" (אקטואליה, חרדים)