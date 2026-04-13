בבלי
חיזוק מול מתקפות

ביסמוט לראש השב"כ זיני: "עם ישראל עומד מאחוריך"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון נפגש עם ראש השב"כ והעניק לו גיבוי מלא • "יש לך גיבוי מלא, השב"כ ימשיך לפעול בנחישות" | המסר המלא (פוליטי מדיני)

ראש השב"כ דוד זיני

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מסר הערב (שני) כי קיים פגישה עם ראש השב"כ דוד זיני, במהלכה העניק לו חיזוק והערכה נוכח מתקפות פוליטיות שמופנות כלפיו בתקופה האחרונה.

"אל תירא ואל תחת - זה המסר שביקשתי להעביר היום לראש השב"כ, דוד זיני, בפגישתנו", כתב ביסמוט ברשתות החברתיות. הוא הוסיף: "אני מבקש להביע חיזוק והערכה לך ולרעייתך, נוכח מתקפות וניסיונות השחרה מצד גורמים פוליטיים חסרי אחריות".

המהלך של ביסמוט מגיע על רקע תקופה מורכבת עבור ראש השב"כ, הכוללת גם מתקפות על רעייתו בעקבות מכתב ששלחה לנשות אנשי השב"כ, כאשר בשמאל מתלוננים שהיא בעצם מדירה בכך את נשות השב"כ.

ביסמוט הבהיר בהודעתו: "יש לך גיבוי מלא. עם ישראל עומד מאחוריך וסומך עליך. השב"כ, בהובלתך, ימשיך לפעול בנחישות, באחריות וללא מורא למען ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר