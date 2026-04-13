ביסמוט לראש השב"כ זיני: "עם ישראל עומד מאחוריך"

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מסר הערב (שני) כי קיים פגישה עם ראש השב"כ דוד זיני, במהלכה העניק לו חיזוק והערכה נוכח מתקפות פוליטיות שמופנות כלפיו בתקופה האחרונה.

"אל תירא ואל תחת - זה המסר שביקשתי להעביר היום לראש השב"כ, דוד זיני, בפגישתנו", כתב ביסמוט ברשתות החברתיות. הוא הוסיף: "אני מבקש להביע חיזוק והערכה לך ולרעייתך, נוכח מתקפות וניסיונות השחרה מצד גורמים פוליטיים חסרי אחריות".

המהלך של ביסמוט מגיע על רקע תקופה מורכבת עבור ראש השב"כ, הכוללת גם מתקפות על רעייתו בעקבות מכתב ששלחה לנשות אנשי השב"כ, כאשר בשמאל מתלוננים שהיא בעצם מדירה בכך את נשות השב"כ.

ביסמוט הבהיר בהודעתו: "יש לך גיבוי מלא. עם ישראל עומד מאחוריך וסומך עליך. השב"כ, בהובלתך, ימשיך לפעול בנחישות, באחריות וללא מורא למען ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה".