חבר הכנסת ביסמוט הזמין את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד לשיחת נזיפה, בעקבות "פריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה" (חדשות, פוליטי)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)
במהלך סקירה שנתן היום שר הביטחון ישראל כ"ץ, בוועדת חוץ וביטחון, הוא התייחס לשלל נושאים ביטחוניים, שאת רובם אי אפשר לפרסם, מה שכן הותר זה על גזרות - לבנון, סוריה, עזה ואיו"ש, וכן על היריבות עם הרמטכ"ל וחוק הגיוס (חדשות)
בסיעות החרדיות מתחילים להפנים שחוק הגיוס שוב מתרחק מהישג יד וחקיקה | לפי המסתמן היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון מתנגדת לחלק מהסעיפים המוצעים בחוק ולא סביר שתהיה תמיכה משפטית של היועצת המשפטית לכנסת (חרדים, פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו הורה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון לדחות את כינוס הוועדה כדי לדון בטיוטת חוק הגיוס כפי שתוכנן | במפלגות החרדיות מיבעים אכזה מהחלטת רה"מ "אנחנו לא יודעים מה המשחקים של נתניהו, אנחנו ממשיכים להתעקש על חוק" (פוליטי)
יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע היום כי ביום חמישי הבא תתכנס הוועדה לדיונים בחוק הגיוס המתוקן | לדבריו, יש נוסח מעודכן שעבר עיבוד ובדיקה | לא ברור אם היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הנוסח החדש (חרדים)
על פי המסמך שהגיש יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, בשנה הראשונה יגויסו 4,800 חרדים • הסנקציות האישיות ייכנסו לתוקף רק לאחר שנה • הדרישה לפיקוח ביומטרי ירדה מהפרק • במקביל – תינתן הזדמנות להסדרת מעמד לכלל המשתמטים (חרדים, צבא)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט העביר היום ליועצת המשפטית של הוועדה את המסמך המסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר הדיונים עם כלל הגורמים | על פי ההודעה, על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס (חדשות)