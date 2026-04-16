ח"כ בועז ביסמוט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, פנה אתמול (רביעי) במכתב חריג לראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, בדרישה להבהרות מיידיות בעניין טענות על שימוש בחומרי שב"כ במסגרת הליכים משפטיים נגד שר בממשלה.

על פי הפרסומים שאליהם התייחס ביסמוט, לבקשת עו"ד גלי בהרב-מיארה הועברו או התבקשו לעבור חומרים מטעם השב"כ במהלך תקופת כהונתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר, הנוגעים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. החומרים, לפי הטענות, נועדו לשימוש בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. "סוגיה חריגה בעלת השלכות כבדות משקל" במכתבו, שנושא תאריך כ"ט בניסן ה'תשפ"ו (16 באפריל 2026), הגדיר ביסמוט את הסוגיה כ"חריגה ובעלת השלכות כבדות משקל על יחסי הרשויות". יו"ר הוועדה הדגיש כי ככל שהפרסומים נכונים, מדובר בפגיעה בגבולות הסמכות של גורמי הביטחון ובשימוש במידע ביטחוני ומודיעיני לצורך התערבות לא חוקית של מערכת המשפט בסמכויותיו של ראש הממשלה. "לאור האמור, אבקש לקבל הבהרה מיידית וברורה באשר לעצם קיומה של פנייה כאמור, ולאופן שבו טופל הנושא בתוך שירות הביטחון הכללי, ככל שנעשה", כתב ביסמוט. הוא הוסיף כי בהתאם לממצאים ולמידע שיוצג, ישקול לכנס את הוועדה בראשותו לצורך בירור מעמיק של הסוגייה.

ראש השב"כ דוד זיני ( צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90 )

רקע מורכב ליחסים עם ראש השב"כ

המכתב מגיע על רקע תקופה מורכבת ביחסים בין גורמים פוליטיים לבין ראש השב"כ זיני. לפני מספר ימים העניק ביסמוט לזיני חיזוק והערכה נוכח מתקפות פוליטיות שמופנות כלפיו, כאשר מסר לו: "אל תירא ואל תחת - יש לך גיבוי מלא. עם ישראל עומד מאחוריך וסומך עליך".

יצוין כי זיני התמודד בתקופה האחרונה גם עם טענות קונספירטיביות על 'בגידה' לפני טבח שמחת תורה, אותן דחה בתוקף בכנס מנהלי השב"כ בנוכחות ראש הממשלה. "ברור וידוע שלא הייתה 'בגידה' או 'שיתוף פעולה' מצד השב"כ או מי מאנשי מערכת הביטחון", הבהיר אז ראש השירות.

ביסמוט בעיצומה של פעילות חקיקתית נרחבת

הפנייה לראש השב"כ מגיעה בעת שביסמוט עומד בראש מהלך חקיקתי משמעותי בוועדת החוץ והביטחון. כפי שדווח, יו"ר הוועדה מקדם יחד עם ראש הממשלה חבילת חוקים הכוללת את חוק הגיוס, חוק הארכת השירות וחוק המילואים - כמקשה אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל.

בימים האחרונים נאלץ ביסמוט גם להתמודד עם שמועות על מינוי לתפקיד קונסול בניו יורק, אותן דחה בתוקף והגדיר כ"פייק ניוז מוחלט". "ישנם גורמים פוליטיים שהיו שמחים לראות אותי מחוץ למרוץ בפריימריז הקרובים", הבהיר אז.