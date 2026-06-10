המפלגה האנונימית משנה פניה לחלוטין: זו הסיבה למהלך

מהפך פוליטי מתגלה בשקט תקשורתי: מפלגת "חופש" הגישה בקשה רשמית לרשמת המפלגות, עו"ד שולי אבני-שוהם, לשינוי שם מוחלט ותפנית של 180 מעלות במטרות היסוד. המפלגה מבקשת לנטוש את השם "חופש" ולפעול מעתה תחת השם החדש: "עמי חי לעד".

על פי המסמכים הרשמיים שהוגשו על ידי יו"ר המפלגה, אברהם רחמים, המהלך כולל לא רק שינוי קוסמטי של השם, אלא החלפה מוחלטת של הזהות האידיאולוגית - ממפלגה ליברלית חילונית למפלגה בעלת אופי לאומי ודתי מובהק.

מהפך אידיאולוגי מוחלט

המטרות המקוריות של מפלגת "חופש" התמקדו בערכים חילוניים וליברליים: קידום הדמוקרטיה בישראל, הגנה על מוסדות השלטון, ביעור השחיתות, קידום חינוך איכותי והשכלה גבוהה. במרכז המצע עמד הדגש על ביסוס ישראל כמדינה ליברלית וחופשית מכפייה דתית.

המטרות החדשות שהוגשו לאישור תחת השם "עמי חי לעד" מציגות תמונה שונה לחלוטין. ארבע מטרות יסוד חדשות הוגדרו, כולן ממוקדות בערכי ימין, משילות ומסורת:

אחדות עם ישראל - פעילות למען לכידות וחיבור בין כל חלקי העם

שמירה על ביטחון מדינת ישראל - דגש על האינטרסים הביטחוניים והגנת המדינה

חיזוק המשילות בשטחי המדינה - ביסוס הריבונות, אכיפת החוק והגברת המשילות

חיזוק רוח העם היהודי - טיפוח הזהות, המורשת והרוח היהודית

"מפלגת מדף" - מה מאחורי המהלך?

עבור הציבור הרחב, מפלגת "חופש" היא שם שלא נשמע מעולם בזירה הפוליטית הפעילה. מדובר במה שמכונה "מפלגת מדף" - מפלגה רשומה שמעולם לא התמודדה בפועל בבחירות לכנסת. אם כך, מדוע טורחים ראשיה לשנות את שמה ומטרותיה?

מומחים פוליטיים מסבירים כי מדובר בפרקטיקה נפוצה במערכת הפוליטית הישראלית. השימוש ב"שלד" של מפלגה קיימת מעניק יתרונות משמעותיים: הקמת מפלגה חדשה מאפס דורשת גיוס 100 מייסדים, אישורי רשם המפלגות והמתנה ממושכת להתנגדויות הציבור. לעומת זאת, החלפת שם ומטרות למפלגה קיימת מקצרת דרמטית את לוחות הזמנים.

השינוי הקיצוני במקרה הנוכחי מעיד כי הפלטפורמה של מפלגת "חופש" החליפה ידיים בפועל. האנשים שהחזיקו בה בעבר העבירו את השליטה לידי קבוצה בעלת אג'נדה ימנית-לאומית, המשתמשת במפלגה כ"שלד בורסאי" מוכן לפעילות פוליטית.

גל של מפלגות חדשות

המהלך של "עמי חי לעד" מצטרף לגל של מפלגות חדשות שהוקמו בחודשים האחרונים. רק השבוע הוגשה בקשה רשמית לרישום מפלגת "הלאום הציוני דור העתיד", המצטרפת לשורה של יוזמות פוליטיות חדשות על רקע הציפייה לבחירות.

כעת, עם הפרסום הרשמי של הבקשה, נפתחת תקופה המוגדרת בחוק המאפשרת לכל אזרח ישראלי להגיש התנגדות לשינויים המבוקשים. רק לאחר סיום תקופה זו, ובהעדר התנגדויות מבוססות, יאושרו השינויים סופית על ידי רשמת המפלגות ויהפכו לעובדה מוגמרת במפה הפוליטית הישראלית.