השבוע נפתח בדרמות מדיניות חריגות שמתחוללות, כמו בחודשים האחרונים, היישר מחצרו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ברקע ההיערכות הקיצונית לתרחיש מלחמה כולל, הפתיע הנשיא והודיע כי ביטל את המתקפה הצבאית המתוכננת נגד איראן, וכי ישראל הצטרפה להתחייבות להימנע מתקיפה בשלב זה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים והדרמות הפוליטיות והמדיניות שמסעירות את המזרח התיכון והעולם כולו.

נתניהו מחזק את גולדקנופף

נראה שיו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף, למד את השיטה מבן גביר - כיצד לגרום לנתניהו לרקוד לפי החליל הפוליטי - גם במחיר פגיעה במלפגת הליכוד. אחרת, אין הסבר להצהרות רה"מ בנושא חוק המעצרים - הצהרות שהקפיצו שוב את גולדקנופף לשחרר אמירות ילדותיות בסגנון "אמרתי לכם" לעבר ש"ס ו'דגל התורה'. כל הפרטים על הדרמה הפוליטית שמטלטלת את המפלגות החרדיות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

סוף לשיטת ה"סמוך"

שבועיים בלבד לפני פתיחת זמן אלול, שירותי הכבאות הוציאו צו סגירה לישיבת נר זרח במושב עוצם בגלל ליקויי בטיחות. בשל קוצר הזמן שנותר עד לפתיחת זמן אלול, רבני הישיבה, התלמידים והבוגרים התכנסו אתמול, מוצאי שבת, לעצרת תפילה מיוחדת על ציונו של מנהיג הציבור החרדי ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

האם האירוע יעשה סוף לניהול הכושל לכאורה של רשת הישיבות המפורסמת שחלקן מצויות בתת תנאים לאורך כל ימות השנה? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והתיעודים מעצרת התפילה החריגה והדרמטית.

האתגר הראשון של הקדנציה הבאה

במשרד האוצר שוקדים בימים אלה על גיבוש רפורמה אסטרטגית חסרת תקדים שנועדה לחולל מהפך יסודי במבנה מערכת החינוך בישראל.

התוכנית הגדולה מתכננת להעביר את מלוא האחריות הניהולית והתפעולית של החינוך הממלכתי על כל גווניו – בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים וגני הילדים – היישר לידיהן של הרשויות המקומיות, במהלך דרמטי שיש לו השלכות רוחב עצומות גם על מערכת החינוך החרדית.

השאלה המרכזית המרחפת בחלל האוויר היא כיצד ניתן יהיה לשמור על העצמאות החינוכית והרוחנית של מוסדות החינוך התורניים במציאות החדשה, ובשורה התחתונה: כאב ראש נוסף לקדנציה הבאה. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם עם כל הפרטים.

קאדילק ושטיח אדום

חובות קריית צאנז לבשו חג בליל שישי במעמד עוצר נשימה, שעות ספורות לאחר ששוחרר מתקופת מאסר ממושכת בכלא הצבאי על רקע אי-התייצבות לפי הוראת גדולי ישראל, האברך הבנש"ק הרב אברהם צבי שמרלר לקבלת פנים שלא נראתה כמותה שנים רבות.

הפרטים המלאים והתיעודים המרהיבים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.