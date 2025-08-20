לאחר שנים בהן נלחם בעוז ותעצומות נגד כל מוסדות הממ"ח, בהמשך לקו אותו הובילו גדולי התורה של 'דגל התורה', ח"כ משה גפני משנה גישה | אמש השתתף בוועידה ליד בית שמש יחד עם מנהלי מוסדות הממ"ח, ואף לא תקף אותם | לצד זאת, גפני שיגר עקיצות לראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג | הסיפור המלא (ארץ)
בדברים שנשא האדמו"ר מסלאנים בהנחת אבן הפינה לת"ת שאינו מתוקצב מכספי המדינה בבית שמש, הוא התייחס בהרחבה לסוגיית הגיוס | הרבי תקף את מעברם של מוסדות חינוך חסידיים לממ"ח ולרשתות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף" | הרבי התייחס בדבריו גם לנושא רגיש - החרמת החסידות מהעיתונות החרדית והחסידית במשך עשרות שנים | התמלול המלא (חסידים, חדשות)