אסיפת חירום סגורה תתקיים הערב (חמישי, ב' מנחם אב) בשעה 21:00 באזור גבעת ישיבת סלבודקה בבני ברק, בהשתתפות מנהלי תלמודי תורה ומפקחים מכל רחבי הארץ. במרכז הדיון: משבר חמור בגיוס ושימור מלמדים איכותיים, המאיים על עתידה של מערכת החינוך התורנית המסורתית.

האסיפה, שמתקיימת תחת הכוונתם של גדולי ישראל ובראשות הגר"ד לנדו שליט"א, הגרמ"ה הירש שליט"א והמשגיח הגר"ד סגל שליט"א, תדון בדרכים להתמודדות עם המצב הקשה שנוצר בשנה האחרונה.

פער שכר כפול מול הממ"ח

במרכז המשבר עומד פער תקציבי דרמטי שנוצר בעקבות הרפורמות האחרונות במוסדות הממ"ח. מוסדות אלו מציעים כיום למלמדים שכר כפול, ולעיתים אף מעבר לכך, בהשוואה לתקציב המוגבל של תלמודי התורה המסורתיים. הפער מושך אברכים מוכשרים ובעלי גישה חינוכית אל מחוץ למערכת הכללית.

אבל בפתח תקווה: הדמות של שכונת גני הדר הלך לעולמו בדמי ימיו חיים רוזנבוים | 15.07.26

מנהל תלמוד תורה ותיק בבני ברק תיאר את המציאות הקשה: "אנחנו פועלים כיום תחת תנאים תקציביים מגבילים ביותר, שפשוט אינם מאפשרים לנו להציע שכר ריאלי לאברך צעיר שצריך לפרנס משפחה. בעבר, משרת מלמד הייתה שאיפה מקצועית ורוחנית ראשונה במעלה בקרב בני העלייה. כיום, המציאות הכלכלית מאלצת אותם לפנות למקומות שמבטיחים יציבות וזכויות סוציאליות מלאות".

פתרונות דחוקים בכיתות

המחסור במלמדים מביא את המנהלים לפתרונות דחוקים. "אנחנו מוצאים את עצמנו לעיתים מעסיקים בחורים מבוגרים כסגל זמני בכיתות הנמוכות", מסר מנהל תלמוד תורה. "עם כל הרצון הטוב והמסירות שלהם, ילד בגיל הרך זקוק לדמות של איש חינוך נשוי, בעל ניסיון חיים והבנה עמוקה בנפש הילד, ולא במי שכל מעייניו נתונים באופן טבעי לעולם השידוכים".

הורים לתלמידים בתלמודי תורה מביעים הבנה למניעים של המלמדים העוזבים. "מספיק לפתוח עיתון מזדמן כדי להבין את גודל המשבר", אומר ישראל, הורה לשלושה תלמידים. "דפי המודעות מלאים בלי סוף בהצעות לעבודה כמלמדים. המחסור הזה מורגש היטב בשטח, והאמת היא שאי אפשר להאשים אותם. העבודה הזו דורשת מאמץ פיזי ונפשי עצום, והתגמול פשוט אינו תואם את ההשקעה".

עומס בלתי אנושי

הורה נוסף, שאול, תיאר את העומס המוטל על המלמדים: "העומס המוטל על המלמדים הוא בלתי אנושי. מעבר לכך שאין להם יום חופשי במהלך השבוע, ישנם חיידרים שבהם המלמד נאלץ לקחת על עצמו משרת בוקר וצהריים ברצף בגלל שאין כוח אדם פנוי".

"חבר קרוב שלי, איש חינוך מדהים בכל קנה מידה, הועמד לאחרונה בפני דרישה כזו מצד הנהלת המוסד שבו לימד", הוסיף. "הוא פשוט לא היה מסוגל לעמוד בלחץ הפיזי והנפשי ועזב את התחום לחלוטין. זו עבודה שאי אפשר להחזיק בה מעמד ללא תחושת שליחות יוצאת דופן ואהבה עמוקה לילדים, אבל המערכת שוחקת גם את הטובים ביותר".

מוסדות הפטור: 62,000 תלמידים במצוקה

האיגוד המייצג את מנהלי תלמודי התורה מייצג כיום כ-245 מוסדות ברחבי הארץ, בהם מתחנכים כ-62,000 תלמידים בכיתות א'-ח'. התלמידים במוסדות אלו מהווים כ-12% מכלל החינוך היסודי החרדי לבנים.

מוסדות אלו פועלים תחת פטור רשמי מחוק לימוד חובה באישור משרד החינוך, מתוך רצון לשמר את העצמאות הרוחנית והחינוכית שלהם. המדינה מתקצבת אותם באופן חלקי בלבד, בשיעור של כ-55% בהשוואה למוסדות הרשמיים, דבר שמקשה על היכולת להשוות את תנאי השכר של המורים.

שנה של טלטלות תקציביות

מצוקת כוח האדם הנוכחית מגיעה בשיאה של שנה רוויית מאבקים משפטיים וסנקציות תקציביות. בחודש מאי 2026, הורה בית המשפט העליון על הקפאת תקציבים בהיקף של כ-98 מיליון שקלים שיועדו למוסדות החינוך החרדיים. השופטים קבעו כי העברת הכספים תותנה בהוכחה מפורשת של לימודי מתמטיקה ואנגלית בפועל.

ביולי 2025 שיגר משרד החינוך מכתבי התראה חריגים לראשי ערים חרדיות על כוונה לסגור 17 מוסדות פטור, לאחר שבבדיקות התגלה כי המוסדות קיבלו תקצוב מוגדל אך לא קיימו את ההתחייבות ללימודי ליבה בפועל. במהלך חודשי האביב של שנת 2025, נמתחה ביקורת חריפה על שיטת התקצוב הסטטיסטית, שהתבססה על הערכות כלליות ולא על פיקוח ישיר.

חיפוש אחר מוצא

האסיפה הערב, שתתקיים תחת רישום מראש, מיועדת למנהלים, מפקחים ורבני קהילות בלבד. המשתתפים ידונו בדרכים להתמודדות עם המצב, בהן האפשרות להקמת קרנות סיוע מיוחדות של נדיבי עם בחו"ל להשלמת שכר המלמדים.

כמו כן, יידונו דרכים לגיבוש דרישות תקציביות מאוחדות שיאפשרו למוסדות לשמור על עצמאותם הפדגוגית מחד, ולמנוע את קריסת כוח האדם מאידך.