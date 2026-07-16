בן האדמו"ר התמוטט באוטבוס בביתר: המשפחה מתחננת להעתיר בתפילות

אירוע קשה התרחש היום (חמישי) בביתר עילית, כאשר גבר כבן 60, דמות מוכרת וחשובה מאוד בעיר, התמוטט באופן פתאומי באוטובוס ואיבד את הכרתו. הגבר, שהתברר כי הוא בנו של אדמו"ר מוכר, פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה לאחר פעולות החייאה ממושכות.

האירוע אירע ברחוב קדושת לוי בביתר עילית, כאשר הגבר נסע באוטובוס ולפתע התמוטט. נוסעים שהיו במקום הבחינו במצבו והזעיקו מיד את כוחות ההצלה. כונני איחוד הצלה ועוד הגיעו במהירות למקום והחלו בפעולות החייאה מורכבות.2

מני וינפלד, יעקב וואלך ושרוליק ציטרון חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה שהגיעו ראשונים מסרו: "נמסר לנו ע"י עוברי אורח שראו את האדון מתמוטט, התחלנו בפעולות החייאה תוך חיבור דפיברילטור של איחוד הצלה (מפעם) ומתן שוקיים חשמליים ולאחר שלמרבה הנס ליבו שב לפעום הוא פונה לבית חולים כשמצבו בשלב זה קשה".

ד"ר אודי לוינסקי, רופא מתנדב ב'צוות הצלה', יחד עם החובשים יענקי גרינוולד ורובי שיינברגר, תיארו את הרגעים הקשים: "כשהגענו למקום הכווינו אותנו לעבר אוטובוס, שם ראינו גבר כבן 60 מוטל מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי נוסעים במקום התמוטט באופן פתאומי".

אנשי ההצלה פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות. "יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן שוק חשמלי", הוסיפו אנשי ההצלה. "בהמשך בחסדי שמיים חזרו הדופק והנשימה והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א כשהוא מורדם ומונשם להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".

בהמשך להודעה על האירוע הקשה, משפחת הנפגע פנתה לציבור בבקשה דחופה להעתיר בתפילות. לבקשת המשפחה, הציבור מתבקש להתפלל ולהעתיר עבור הרה"צ רבי משה אהרן בן מרים יהודית לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

יצוין כי מדובר בדמות מוכרת וחשובה מאוד בעיר ביתר עילית, ובנו של אדמו"ר מוכר. הציבור מתבקש להמשיך ולהעתיר בתפילות למען רפואתו המהירה והשלמה של הנפגע.