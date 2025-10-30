במעמד עילאי ורווי רגשי קודש, נערכה בליל ז' חשוון הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרגשת, שנכתבה לזכותו של הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, מגדולי משפיעי הדור | ספר התורה, שנכתב ע"י קבוצת נגידים ותלמידים נאמנים מהארץ ומחו"ל, הוכנס ברוב פאר והדר למעון קדשו של הגה"צ | במעמד השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, תולדות אהרן וסלונים, וכן הגאון רבי יהושע דוד טורצ’ין | יהושע פרוכטר מגיש גלריה (חסידים)
במלאות 82 שנים להירצחו של קדוש ה’ רבי שלמה דוד יהושע וינברג הי"ד מסלונים, שחל בתאריך ו’ תשרי, "בבלי" עם שורות דמע לזכרו הטהור על מסירות נפשו תחת השטן הנאצי בשנות השואה | על סירובו לברוח לארץ ישראל ומסר נפשו עבור צאן מרעיתו | "בדמייך חיי"(חדשות ואקטואליה)
רבי שמואל וינברג ("הדברי שמואל") שיום פטירתו חל בתאריך י"ט בשבט, היה האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חסידות סלונים | הרבי נודע בפעילותו הציבורית הענפה ובקשריו ההדוקים עם היישוב החסידי בארץ ישראל שיחותיו ודברי תורתו קובצו בספר "דברי שמואל" (יהדות ואקטואליה)