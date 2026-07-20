בימים אלו, כשסוגיית גיוס בני הישיבות מסעירה את הרחוב החרדי ומעלה מחדש את הדיון הציבורי על יחסי דת ומדינה, חוזר ועולה סיפור מעורר השראה שמזכיר שאפשר גם אחרת. זהו סיפורם של שני נערים בני 17 שנפגשו במקרה בלשכת הגיוס בירושלים – האחד, אהרן ברק, שהפך לימים לנשיא בית המשפט העליון, והשני, כ"ק הרבי שמואל ברזובסקי זצ"ל, שהפך לאדמו"ר מסלונים.

בסרטון שפורסם ברשת לאחרונה, נצפה אהרן ברק מספר בקולו על אותו רגע מכונן שבו בחר להגן על בחור הישיבה מול חבריו החילונים. "זה היה לפני 73 שנים, בלשכת הגיוס בירושלים", מתחיל ברק את סיפורו. "בוקר אחד, אני בא ללשכת הגיוס בירושלים לקבל צו גיוס, הייתה שם קבוצה של בחורים דתיים שבאו לקבל דיחוי".

הרגע שבו בחר להגן

ברק ממשיך ומתאר את הרגע המכונן: "ואז חברים שלי התנפלו על הקבוצה הזאת ו'איך אתם משתמטים מהצבא?' אתם מכירים את כל הטיעונים האלה? ואני ראיתי עומד שם בחור כזה צנוע, שקט והיה לי חבל עליו. אז אמרתי לו 'בוא, אתה יודע מה? בוא, בוא, בוא נשב. אני לא, אני לא מאלה, בוא נשב ונדבר'".

השיחה ביניהם התפתחה באווירה שונה לחלוטין מהעימות שהתרחש סביבם. "ואכן ישבנו ודיברנו בשקט ותוך כדי שיחה אנחנו בני אותו גיל", מספר ברק. "אז מתי נולדת? מסתבר שנולדנו באותו יום כ"ט באלול". השניים גילו כי נולדו בדיוק באותו תאריך: כ"ט באלול תרצ"ו. המפגש הסתיים בלחיצת יד, אך הקשר התחדש רק כעבור עשרות שנים.

המכתב שנחשף לאחר עשרות שנים

הקשר בין השניים התחדש כאשר נחשף מכתב מרגש ששלח הרב מסלונים זצ"ל לברק לרגל יום הולדתם ה-60. במכתב, שהפך לעדות היסטורית על כבוד הדדי בין שני עולמות, כתב האדמו"ר: "לכבוד נשיא בית המשפט העליון פרופסור אהרון ברק, שלום וברכה. שופט נכבד, בימים הקרובים יחול יום הולדתי השישים. יום הולדת הוא גם יום זיכרון בו עולים בזכרון הרבה דברים".

האדמו"ר מסלונים זצ"ל ממשיך ומתאר את אותו מפגש: "היה זה בעת שהתייצבתי כחוק בלשכת הגיוס בירושלים בגיל 17. מעולם לא נפגשתי לפני כן עם צעירים חילוניים בני גילי והיה זה עבורי המפגש הראשון עם עולם זר ומתנכר. מבלי שארצה בויכוח סוער בנושא דת ולאומיות השתמטות וטפיליות".