ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "בבלי" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)
עשרות חרדים מפגינים בכניסה לירושלים נגד גיוס לצה"ל, וחוסמים בגופם את התנועה במקום | מוקדם יותר מפגינים ניסו לחסום את כביש 38 באזור בית שמש | במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כעת כי כביש 443 נחסם לשני הכיוונים, בין הכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת מכבים רעות, בשל היערכות להפגנה (בארץ)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
ימים ספורים אחרי אסון הדריסה הנורא שאירע בירושלים בשולי עצרת המחאה נגד 'חוק הגיוס', הרב שמואל אייזנטל, אביו של הנער יוסף ז"ל בן ה-14, שנדרס למוות לאחר שנמחץ תחת האוטובוס ששעט בין המפגינים, אומר בריאיון ל'גלי צה"ל' כי אם היתה לו בחירה בין גיוס של בנו לצבא לבין האפשרות שהוא ימות בדרך שבה הוא מת - הוא היה מעדיף שימות (חרדים)
לבית המשפט העליון הוגש בג"ץ נגד הממשלה, בטענה שלא עשתה די בנוגע לאכיפת חובת הגיוס בקרב הציבור החרדי, היועצת המשפטית לממשלה, כפי הצפוי, הצטרפה לעמדת העותרים וטענה בתשובתה, כי ״התנהלות זו של הממשלה מהווה סכנה של ממש לקיומו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל" (חדשות בארץ)
בשיחת חיזוק שמסר בהיכל ישיבת 'מאור התלמוד' ועסקה בעיקר בסוגיית הגיוס לצה"ל, התריע הגאון רבי יהושע איכנשטיין מפני גיוס למסלולים החרדים בצה"ל, כשלדבריו, מי שמתגייס לשם אולי נכנס חרדי אבל לא יצא חרדי | בהמשך, הוא חשף פרטים משיחה שקיים עם בכיר בצה"ל על גיוס החרדים, תקף את המדינה שכבר אינה דמוקרטית בגלל שמנסה לכפות עלינו את הגיוס, והשיב על השאלה: האם מותר לשוחח עם בן ישיבה שהתגייס? | צפו (עולם הישיבות)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השישי: אם כולם ילמדו בישיבה מי ישרת בצבא? (חרדים)
שינוי מקום: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפוייה להתכנס הערב בירושלים | בשל מורכבות סוגיית חוק הגיוס והצורך בהשתתפות רחבה, הועבר מקום הכינוס ממושב אורה לאולם 'בית מלכה' בבירה | על שולחן הדיונים: עתידו של עולם הישיבות והקו הרשמי של היהדות החרדית מול חוק הגיוס המקודם • מי ישתתף ומי ייעדר? כל הפרטים (חרדים)
אחרי האמירות הקשות של הפוליטיקאי הדתי נגד לומדי התורה שאינם מתגייסים, כאשר נראה כי מר בנט מבסס את הקמפיין שלו במידה רבה על נושא גיוס החרדים, מעניין לחזור לדברים שאמר לפני כחמש שנים על לומדי התורה (פוליטי)
לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק החמישי: למה היה צבא בזמן משה, יהושע ודוד? הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה!? (חרדים)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)
ממאסר בתוככי הכלא הצבאי – למסע מלכותי ברחובות הצפון | האברך הרב יונתן כהן שוחרר בסוף השבוע לאחר שלושה חודשים מאחורי סורג ובריח | תושבי רכסים וקרית אתא התאחדו למפגן כבוד אדיר לעולם התורה, עם לימוזינות, תזמורות ו"המרכבה" המפורסמת שהציתה את הלבבות | צפו בתיעוד המסכם של חגיגות הניצחון והקידוש השם (חרדים)
מפגן כוח שלא היה כבר עשרות שנים בלונדון - לראשונה הציבור החרדי ובראשם כלל קהילות החסידים יצאו למחות נגד חוק הגיוס. הרבנים דיברו נגד גיוס לצבא והרב של סאטמר סיפר על ה'דרייבר' בישראל שסיפר לו שהוא מעדיף ללכת לכלא מאשר לצבא. צפו בתיעוד מסכם (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק הרביעי: למה אתם לא משלבים לימוד תורה עם שירות צבאי? האם אתה מסכים שאני ילך לישיבה ואתה תשלח את בנך לצבא? (חרדים)