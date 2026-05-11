עיתון 'יתד נאמן', אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מאמר מערכת חריף שפורסם הבוקר (שני) ביתד נאמן, ביטאון דגל התורה, מזהיר מפני תוצאות בלתי צפויות של גזירות היועמ"שית ומשבר הדיור החרדי: דחיקה המונית של משפחות חרדיות לערים כלליות בפריפריה, שתוביל להתחרדות מהירה של יישובים שלמים.

"שיהיה ברור: אם המדינה תמנע מהציבור החרדי פתרונות דיור מסודרים, במחירים שפויים ובריכוזים הראויים לאופי הציבור, ובמקביל תתנכל ליכולתו להיעזר במנגנוני סיוע ממשלתיים, היא למעשה תדחוק אותו בכוח אל ערי הפריפריה הכלליות", נכתב במאמר. "אתם דוחפים לשם בכל הכוח" המאמר, שנכתב על רקע הדיון הציבורי סביב גזירות היועמ"שית - הכוללות קיצוץ בתקציבי הישיבות, ביטול סבסוד מעונות יום, ביטול הנחות בתחבורה ושינוי קריטריונים להטבות דיור - מציג פרדוקס חריף: "אותם גורמים שמערימים קשיים על בניית ערים חרדיות חדשות או הרחבת קיימות בטענות של שוויון משפטי, הם אלו שזועקים לאחר מכן על 'השתלטות חרדית' על הפריפריה". סוף לסכסוך המר? הסכם שלום מתגבש במעונו של זקן רבני ברסלב חיים רוזנבוים | 14:50 "שטוחה בקשתנו הפשוטה מגזרי הגזירות: חיסכו מכולנו בעתיד את זעקות השבר על 'כיבוש חרדי' ו'השתלטות חרדית', כי לשם בדיוק אתם דוחפים בכל הכוח", נכתב בחריפות במאמר. הקניון שהפך חרדי - דוגמה למנגנון כדוגמה למנגנון הזה, מביא המאמר את סיפורו של קניון גדול באזור הצפון, שעבר תהליך של "התחרדות" והפך בהחלטה מסחרית של הבעלים - שאינם חרדים - למרכז קניות מותאם לציבור החרדי המתגורר באזור. התוצאה: כמות הלקוחות זינקה והרווחים עלו בהתאם. אלא שלא כולם בחרו לפרגן להצלחה המסחרית. בכתבות ביקורתיות שפורסמו בעיתונות הכלכלית, עלתה טרוניה על שינוי הצביון ועל הפיכת המקום ל"מובלעת חרדית". "מסתבר שהם כשלו בהבנת הלקח העמוק והרחב יותר: מדובר במשל למדינה כולה", נכתב במאמר.

גפני ונתניהו בכנסת | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"לא הגענו לכפות - נדחקנו מחוסר ברירה"

המאמר מדגיש כי הציבור החרדי לא מגיע לפריפריה מתוך רצון לכפות את אורח חייו על השכנים, אלא כי מחירי הדיור בריכוזים החרדיים הפכו לבלתי אפשריים והמדינה לא דאגה לפתח יישובים חרדיים נוספים. "כאשר הציבור החרדי נדחק החוצה מחוסר ברירה, הוא 'נוהר' למקומות שבהם הוא יכול להרשות לעצמו קורת גג".

ערים כמו חיפה, הקריות, ערד, טבריה, עפולה ונוף הגליל הופכות ליעד מועדף עקב מחירי הדיור הנמוכים יחסית, ולאו דווקא מתוך רצון אידיאולוגי בחיכוך. "כאשר משפחה חרדית אינה יכולה לרכוש דירה במודיעין עילית, באלעד או בביתר עילית, קל וחומר שלא בירושלים או בני-ברק, בשל מחירים מאמירים, היא תחבור למשפחות נוספות שיחד תרכושנה דירות בסביבה כללית".

המסר לדרג המדיני: "הכלכלה חזקה מהמשפט"

המאמר מסיים במסר ברור לדרג המדיני והמשפטי: "הכלכלה חזקה מהמשפט, ולמעשים יש מחיר דמוגרפי. אם החידלון הממשלתי וגזירות היועמ"שית יבלמו את היכולת החרדית להתגורר בריכוזים הומוגניים, המדינה תצטרך 'לבלוע' את השלכות האינטגרציה הכפויה בפריפריה".

"אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו - גם למנוע בנייה ייעודית וגם להתלונן על שינוי דמוגרפי בערים מעורבות", נכתב בחריפות. "מניעת דיור שפוי בריכוזים החרדיים הקיימים היא המנוע החזק ביותר של מה שמכונה 'התחרדות הפריפריה'".