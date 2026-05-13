הרב בניזרי בפאנל עם כומר ושייח'? הסערה שהסתיימה בביטול

הרב שלמה בניזרי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

תחושות קשות של תמיהה ומחאה עלו בימים האחרונים בקרב הציבור התורני והמסורתי, לאחר שהופצה מודעה המזמינה לאירוע בתיכון "אורט" ביוקנעם. במרכז המודעה, תחת הכותרת "רוקמים עתיד ישראלי", הופיעה דמותו של השר לשעבר הרב שלמה בניזרי – דמות המזוהה עם עולם התורה ושיעורי היהדות ברדיו החרדי – כשהוא משובץ בלוח הזמנים כחלק מפאנל משותף.

הסיבה לסערה בקרב הציבור הדתי היא השיבוץ המופיע במודעה, בו נראה הרב בניזרי כמי שאמור לקחת חלק בשיח משותף בפורמט של "פאנל משתתפים" לצד אנשי דת אחרים, ובהם השייח' קאסם באדר והארכימנדריט (כומר) סילואן חנונה. המחזה של דמות תורנית מוכרת המשובצת כאחד עם אנשי דת נוצרים ומוסלמים בתוך מוסד לימודי, עורר גל של תגובות ברשתות התקשורת החרדיות והמסורתיות. הפיתול: הורים שמאלנים ביטלו את ההרצאה למרות הבהלה בציבור התורני, בסופו של דבר האירוע כלל לא הגיע לכדי ביצוע – אך מסיבות הפוכות לגמרי. באופן אירוני, מי שמנעו את הגעתו של הרב בניזרי לא היו המוחים מהציבור הדתי, אלא דווקא קבוצת הורים מבית הספר. אלו, המדברים לרוב בשם הליברליזם והסובלנות, הזדעקו על עצם נוכחותו של רב חרדי בין כותלי המוסד והפעילו לחצים כבדים שהובילו לביטול ההרצאה.

הרב שלמה בניזרי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

כך הסתיימה הסערה בביטול גורף, כשהיא מותירה סימני שאלה סביב האופן שבו הוצג הרב במודעה בניגוד לסיכומים המוקדמים, וסביב היכולת של המערכת להכיל שיח יהודי אותנטי במוסדות החינוך החילוניים.

הרב בניזרי: "הסכמתי רק להרצאה נפרדת"

בתגובה לסערה, מסר הרב שלמה בניזרי הבהרה חד משמעית: "לפני כחודש התקשר אלי מנהל בית הספר אורט ביקנעם, וביקש ממני להגיע לפאנל בנושא גיוס חרדים יחד עם יאיר שרקי ועוד, אך אני סרבתי והסכמתי להגיע רק בתנאי אחד, שאני מדבר לבד ולא בפאנל, ומיד עוזב".

הרב הוסיף והבהיר: "לצערי הרב, חלק מההורים השמאלנים – חובבי עיקרון הפלורליזם וחופש הדיבור – התנגדו להגעתי, והשתמשו בכל מיני סעיפים למנוע את הגעתי, ואכן הרצאתי בוטלה". דבריו חושפים את הפער בין הרטוריקה הליברלית לבין המציאות בשטח, כאשר דווקא אלו המדברים בשם הסובלנות מנעו את עצם האפשרות לשמוע קול תורני במוסד החינוכי.

יצוין כי בשנים האחרונות עוסק הרב בניזרי רבות בנושא גיוס תלמידי הישיבות, ואף הוציא לאחרונה ספר בנושא בשם 'חיל השם', בו הוא מפרט את עמדת עולם התורה בסוגיה.