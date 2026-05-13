אבל כבד בעולם החסידות: בשורה קשה ומעציבה הגיעה בדקות האחרונות מבית החולים 'מעיני הישועה', עם הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, אשת חבר של יבלחט"א האדמו"ר ממעז'בוז' שליט"א.

הנפטרת, שנפטרה בדמי ימיה לאחר התמודדות ממושכת עם המחלה הקשה בשנים האחרונות, הייתה דמות של אמונה ואצילות. המנוחה ע"ה היא בתו של המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מקומרנא ירושלים.

טרגדיה זו מצטרפת להיסטוריה המשפחתית הכואבת, שכן גם אביה, הגה"צ רבי מתתיהו זצ"ל, נפטר בדמי ימיו לאחר שחלה באותה מחלה קשה. באופן מצמרר, הסבא, האדמו"ר מקומרנא ירושלים, הגיע היום לבקרה בבית החולים בטרם השיבה את נשמתה לבוראה.

לאורך כל שנותיה עמדה לימין בעלה האדמו"ר שליט"א בהקמת והחזקת חצר הקודש, והייתה כתובת של חסד ועצה לכל פונה. הערב, כאשר סביב מיטתה נמצאים בני משפחתה הקרובים והמוני חסידים המבכים את האובדן הגדול, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

פרטים על מועד מסע ההלוויה, יפורסמו בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.