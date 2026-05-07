גם במרחק אלפי קילומטרים מהגליל, הצליחו תושבי לונדון לחוש את אור קדושת הרשב"י. בשיאו של יום ההילולא, נערך מעמד ההדלקה המרכזי בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, האח הצעיר לממלכת שבט האחים לבית בידרמן, משפחת המשפיעים שהפכה לשם דבר בעולם היהודי בכל קצווי תבל בזכות היכולת להצית את הלבבות.

האלפים שהגיעו לחצר תלמוד תורה 'יסודי התורה' הופתעו כשלרגע היה נדמה להם שהם שוהים באתרא קדישא מירון, בכל פינה נתלו שלטי ענק עם ציורים מרהיבים של ציון התנא האלוקי, והאווירה הכללית נתנה תחושה של עלייה להר ביום הגדול.

כמיטב המסורת המירונית, הוקמו במקום דוכנים מיוחדים של "ח"י רוטל", שם חולקו משקאות ומזונות לקהל האלפים שזרם למקום, לסגולה ולישועה כפי שהבטיחו צדיקי הדורות. הקהל, שהורכב מכל העדות והחוגים בלונדון, זכה לטעום גם את הטעם של משפחת בידרמן וגם את המנהגים המסורתיים של יום הל"ג במירון.

המשפיע עורר את הקהל בדברים, וברגע הדלקת האבוקה, פרצו האלפים בשירת "לכבוד התנא האלוקי" שירה סוחפת שהרעידה את רחובות לונדון. המשפיע, בלהבת אש קודש המאפיינת את המשפחה הרוממה, המשיך לעורר את הקהל בדברי כיבושין ודבקות, כשהוא מקשר בין הלבבות בלונדון ללבבות ישראל אשר שהו במירון.

לאחר מעמד ההדלקה, המשיכו תושבי העיר בריקודי שמחה במשך שעות ארוכות.