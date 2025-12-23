התעוררות בעיר הבירה: התרגשות כבירה נרשמה בלונדון בעיצומו של יום ל"ג בעומר, כאשר אלפי יהודים התקהלו לחסות בצלו של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן • בשנה השנייה ברציפות, הפכה חצר תלמוד התורה 'יסודי התורה' למוקד של דבקות, אש קודש ואווירת 'מירון' אותנטית • צפו בתיעוד מהמעמד שהרעיד את לונדון (חסידים)
אחרי ההצלחה הכבירה בל"ג בעומר, כבש המשפיע הצעיר לבית בידרמן את הבירה הבריטית פעם נוספת | אלפים נהרו לאולמי 'פרדס' למעמד 'זאת חנוכה' מרומם, שערך הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, מעמד בו שילב דברי התעוררות וריקודים נלהבים • צפו בתיעוד המסכם של הצלם דודי בראון (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד אשלג, נערכה שמחת הברית לנין האדמו"רים מאשלג וקומרנא רמת שלמה, נכד להרה"ג ר' יהודה לייב הלוי אשלג, ולמשפיע החסידי מלונדון הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן, בן להרב שלום אשלג | בשמחה התכבדו הסבים בכיבודים הנאים, תוך שהחסידים צופים מהצד בהנאה (חסידים)
אלפי תושבי לונדון נהרו למעמד ההדלקה הגדולה באירופה שערך הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן, האח הצעיר משבט האחים המשפיעים לבית בידרמן | במהלך ההדלקה רומם הרה"צ רוחם של תושבי העיר, והכניסם לאווירה של מירון | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
התרגשות כבירה בעיר הבירה לונדון, לקראת ההדלקה הגדולה אשר תיערך בעיצומו של יום ל"ג בעומר, ע"י המשפיע החסידי האירופאי, הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, האח הצעיר בממלכת שבט האחים לבית בידרמן הנודעים לשם לתפארת ולתהילה בכל קצווי תבל | כל הפרטים על ההדלקה הגדולה בלונדון (חסידים)