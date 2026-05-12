בערב יום הילולא דרשב"י, נערך מעמד מיוחד בשם "תרעין פתיחין" במעון קדשו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, בהשתתפות גדולי האדמו"רים והרבנים, לעידוד וחיזוק לימוד הזוהר הקדוש בעיון ובהבנה, ולרגל הוצאתו לאור של הכרך השלישי של הזוהר הסולם עם הביאור "בני היכלא", שנכתב ע"י האדמו"ר מאשלג.

את המעמד הנחה יו"ר המעמד, הגאון הצדיק רבי אלעזר שטרן, מרא דאתרא קדישא מירון, מחשובי רבני חסידי ויזניץ. לכבוד המעמד הקדוש הוקם אוהל מיוחד בחצר מעון קדשו של הרבי.

לפני פתיחת המעמד התייחדו יחדיו האדמו"ר מאשלג בעל הבני היכלא והאדמו"ר מויז'ניץ, שהוא נכדו של הגאון הצדיק רבי יעקב מרדכי ברנדוויין זצ"ל, מהאריות שבחבורה מתלמידי הרה"ק בעל הסולם זי"ע, והרבי מויז'ניץ פנה אליו ואמר בהתרגשות עמוקה: "המעמד הזה נותן לי כוחות, אני מרגיש ממש שרבי שמעון כאן".

כשהחזיק האדמו"ר מויז'ניץ את הכרך השלישי של הזוהר בני היכלא ועיין בו, התפעל במיוחד ממדור ספרי החסידות הנדפס על הדף בצד הזוהר הקדוש, הרים את הספר והכריז: "דאס איז דאך ממש א חסידישער זוהר". בהמשך התפעל מהיקף החיבור והעומק שבו, ואמר לאדמו"ר מאשלג: "אין ספק שרואים כאן את המסירות נפש של בעל הסולם בזמנו, ועכשיו הגיע הזמן שיפוצו מעיינותיו חוצה".

בעת המעמד הקדוש ראו כל הנוכחים כי קרן אור פניו של האדמו"ר מויז'ניץ והיה כולו בשמחה והארת פנים בעת שדיבר אודות הזוהר הקדוש. עליו ניתן היה לומר באותה שעה את לשון הכתוב, "מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ".

בדבריו המאירים התבטא הרבי ואמר: "התרופה לתחלואי הדור הזה היא ללמוד חסידות, ובזוהר הזה אפשר ללמוד זוהר עם חסידות, וזו בוודאי רפואה לתחלואי הנפש, והלימוד הזה מביא חשק גדול להיות שקוע בלימוד התורה".

במהלך המעמד נשא דברים האדמו"ר מאשלג בעל הבני היכלא, ועמד על כך שלימוד הזוהר בהבנה נותן הבנה אחרת בכל חלקי התורה, וכל מי שלומד את הזוהר בהבנה, רואים עליו שמחת חיים, כי הוא ממש הופך להיות מבני היכלא דרשב"י.

לאחר המעמד הוסיף הרבי מויז'ניץ ואמר, שאילו היו לו כוחות, היה רוקד ורוקד לכבוד המעמד הקדוש של מהפכת לימוד הזוהר בהבנה. במהלך המעמד הגיש הגה"צ רבי אליהו אשלג, נשיא ממלכת הזוהר בני היכלא, אשר ברשותו אוצר בלום של כתבי יד של כל ספרי הרה"ק בעל הסולם זי"ע, לידי האדמו"ר מויז'ניץ, את כתבי היד הקדושים של הרה"ק בעל הסולם זי"ע על פירוש הזוהר הקדוש, וכן את כתבי היד של הספר "פי חכם" העומד לצאת לאור בימים אלו ממש. גדולי האדמו"רים שנכחו במעמד התפעלו עד מאוד מכתב יד קדשו של הרה"ק בעל הסולם זי"ע, הראשון בהיסטוריה שכתב ביאור שלם על הזוהר הקדוש.