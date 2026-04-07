האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הגיע אמש לביקור חג במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג בני היכלא, לרגל השמחה המשותפת בלידת הנכדה • במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח מרתק בסודות ימי הפסח ובתורת הנסתר • וגם, כל הפרטים על שמחות ה'קידושא רבא' שיחגגו בבני ברק ובירושלים • צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל ימי חול המועד פסח בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני דבקות בליווי כלי זמר ושיר, כשבשיאו נשא האדמו"ר אמרות קודש וביאורים בתורת הנסתר והחסידות ברום מעלת הימים | בהמשך המעמד, כמנהג ימי הפסח, חילק האדמו"ר לציבור החסידים פירות, שקדים ואגוזים (חסידים)
לקראת חג הפסח הגיע השבוע האדמו"ר מאשלג בני היכלא בלוויית קהל חסידיו למעמד אפיית המצות, שנערך באווירה מיוחדת של דבקות | במהלך המעמד נעמד האדמו"ר יחד עם החסידים בירכתי המאפייה וזימר מניגוני החג המעוררים בלהבת אש קודש | לאחר מכן, ניגש האדמו"ר לעסק המצות עצמו ונטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, תוך הקפדה על כל פרט ופרט בהידור המצווה | בסיום האפייה הפריש האדמו"ר חלה כדין (חסידים)
האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
צהלה ושמחה בחצר הקודש אשלג 'בני היכלא', מעמדי קודש נעלים ורוממות רוח אפפו את קהל החסידים ביומא דפוריא, בשיאם ערך הרבי את הטיש 'משתה היין', שם השמיע דברי תורה וחסידות המעוררים את הלבבות, כשהוא מרומם את חסידיו לעומקה של קדושת היום וסודותיה | עם סיום הטיש, פצחו החסידים במחולות של שמחה ודבקות בהיכל בית המדרש למשך שעות ארוכות (חסידים)
ביום חמישי האחרון נערכה בבני ברק שמחת בית אשלג – סטרעטין – זוועהיל נישואי הכלה, בת הגה"צ רבי שמואל גולדמן, ראש רשת הכוללים 'יסוד שלמה', עב"ג החתן משה יאיר בן הגה"צ רבי יהודה צבי ברנדוויין, בן האדמו"ר מסטרעטין וחתן האדמו"ר מאשלג | בשמחה השתתפו גדולי ישראל לצד מאות אברכי רשת הכוללים "יסוד שלמה", הקרויה על שמו ולעילוי נשמתו של הרה"ק רבי שלומקע מזוועהיל זצוק"ל | במוצאי שבת נערך סעודת מלווה מלכה רבתי על ידי אברכי הרשת, בהשתתפות האדמו"ר מזוטשקא (חסידים)
כמיטב מסורת חסידות אשלג, ערך אמש האדמו"ר מאשלג את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו בבני ברק | סביב השולחנות הסבו קהל חסידים שזכו לטעום ממגדי מלך שעלה על שולחן מלכים, עם סדר פירות מגוון ממיטב פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה והתעוררות במעלת יום זה (חסידים)
צפו בתיעוד ראשוני מעריכת שולחנם הטהור של האדמו"רים ברחבי ארה"ק בליל חמשה עשר בשבט • האדמו"רים העלו על שולחנם מטובי פירות ארץ ישראל, תוך שהם משמיעים דברי תורה ואגדה ברום מעלת יום ראש השנה לאילנות (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו המשפיע הרה"ג יהודה לייב הלוי אשלג וחתן האדמו"ר מקומרנא רמת שלמה. החתן הוא יוחנן שפר, בנו של הרב יוסף שפר מעיר הקודש טבריה ונינו של האדמו"ר מאוליק הי"ד |במהלך השמחה נשא דברים דוד הכלה, הרב שמואל אבישי שטוקמר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה, אשר ריתק את הנוכחים בפנינים משולחנם של צדיקים |צלם החצר יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד מרהיבה מהמעמד. (חסידים)
מאות חסידים השתתפו בשמחת נישואי בת האדמו"ר מאשלג • רגעי שיא נרשמו כאשר הרבי העלה עשן כמנהג הקודש ועודד בלהב אש את השירה "ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים" ברוח התקופה • וגם: הריקוד המרומם בשיאו של ה'מצווה טאנץ' | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
עשרות חסידי אשלג התאספו בליל ראשון של חנוכה לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת נרות החנוכה | האדמו"ר, שמשקיע עיקר זמנו בחינוך הדור הצעיר, הרחיב בדברי חכמים בשיחת חסידים ברום מעלת גדלת הימים בהם יש התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, בבית מדרשו של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | במהלך הביקור הגו יחדיו בלימוד מעמיק בזוהר הק' עם פירוש 'בני היכלא', בסיום הלימוד העיד המקובל: "מעידני שטרם היה זוהר כזה" | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאשלג ערך טיש לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר המקובל מאשלג זצוק"ל | הסעודה התקיימה בבית מדרשו ברחוב שד"ל בבני ברק בהשתתפות רבנים וחסידים | הסעודה השנה התקיימה בסימן של מצטרפים ללגיונו של מלך | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר | בצהרי יום ההילולא פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את הציון הקדוש במרומי הר המנוחות בירושלים, בהמשך ערך טיש לחיים במקום (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד אשלג, נערכה שמחת הברית לנין האדמו"רים מאשלג וקומרנא רמת שלמה, נכד להרה"ג ר' יהודה לייב הלוי אשלג, ולמשפיע החסידי מלונדון הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן, בן להרב שלום אשלג | בשמחה התכבדו הסבים בכיבודים הנאים, תוך שהחסידים צופים מהצד בהנאה (חסידים)
המוני חסידים השתתפו בשמחת הברית לנינו של האדמו"ר מאשלג וגאב"ד עתלית, נכד הרה"צ רבי דוד אהרן אשלג, בן חתנו הרב מנחם נחום הלברשטאם, ובן הרה"ג רבי יצחק דוד הלברשטאם מגורליץ. האדמו"ר מאשלג כובד בברכות, ובעצם אמירת השם לחש אבי הבן את השם הנבחר אל אוזנו של הרבי, מתוך רגש עז והתרגשות גדולה (חסידים)
מראות מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש אשלג | עליה לציון בעל הסולם בהר המנוחות | מעמד תשליך, חלוקת מזונות ערב יום הקדוש , תפילת מעריב במוצאי יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, וטיש יארצייט שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה"סולם" זיע"א (חסידים)
ביום תחילת בריאת העולם, הגיע האדמו"ר מאשלג, לתפילת רבים באתרא קדישא מירון, על יד ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ובנו התנא האלוקי רבי אלעזר זיע"א | לאחר התפילה וקריאת הקוויטלעך, ערך הרבי טיש לחיים באנפין נהירין, כשהוא מציין את שמחתו עם זכותו להוציא לאור את הכרך הנוסף 'בני היכלא', פירוש על הזוהר הק', פרי עמלו ע"פ תורתו של זקינו הרה"ק בעל ה'סולם' זי"ע (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מאשלג, חתן המצוות בן לחתנו הרה"צ רבי חנוך חיים שיף, מליזענסק בני ברק |במהלך השמחה נשא דברים הגאון רבי יהושע פינק, דומ"ץ דחסידי בעלזא בבני ברק | יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד משמחת בר המצווה שנערכה בבית המדרש של החסידות בבני ברק (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה בת האדמו"ר מאשלג, עם החתן הבחור המופלג הרב שלמה גלבשטיין, מבכירי ישיבת 'חיי משה', בן הרה"ג ר' חיים צבי גלבשטיין | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב אבן עזרא בבני ברק | במהלך השמחה נשא הרבי אמרות קודש, וכן פצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)