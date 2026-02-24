בערב ל"ג בעומר התאחדו גדולי האדמו"רים בחצר מעון קדשו של הרבי מויז'ניץ במושב אורה, לרגל הוצאת סדרת הזוהר "בני היכלא" • הרבי מויז'ניץ עיין בכתבי היד של ה'בעל הסולם' והתבטא בהתרגשות: "המעמד הזה נותן לי כוחות, אני מרגיש שרשב"י כאן" • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, צפויה להתכנס בקרוב במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, כדי להכריע האם לתמוך בחוק הגיוס | האסיפה הייתה אמורה להתכנס כבר לפני חג החנוכה אך נדחתה שוב ושוב, בפעם האחרונה נדחתה בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור | ל'בבלי' נודע כי גם הפעם הכינוס מוטל בספק עקב חולשתו של אחד האדמו"רים (חרדים)
ככל הנראה חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל יתכנסו השבוע לאסיפת חירום במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה בעקבות מתווה הגיוס של ביסמוט | בכינוס הדרמטי צפויים להשתתף גם מנהיגי התורה מהזרם הספרדי | כל הפרטים (חרדים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאיאן, בליל שישי האחרון בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, וזאת לרגל ימי השמחה במעונו בנישואי נכדו למזל טוב, בן לבנו הרה"ג רבי מרדכי שלמה ברייאר, רב החסידות בבורו פארק | לכבוד ימי השמחה, ערך האדמו"ר מויז'ניץ מסיבת "לחיים" מיוחדת כשהוא לבוש בבגדי שבת. האדמו"ר מבאיאן הביא "דורון למלך" – בקבוק יין משובח. במהלך ה"לחיים", זימרו ניגוני הלל והודאה וניגוני שמחה במשך שעה ארוכה, כשבתווך האדמו"רים מרחיבים בדברי תורה וסיפורי צדיקים (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ בבית האכסניה במושב 'אורה' נחוגה אמש (מוצאי שב"ק בראשית), שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, החתן שמעון אברהם דוד ארנסטר בן הגה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר רב הקהילה במאנצ'סטר, חתן האדמו"ר מזידטשוב זצ"ל ונכד גאב"ד שטראסבורג זצ"ל, אשר יינשא בארה"ב אל ב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מרחמרסטיווקא זצ"ל | טרם המעמד חבש האדמו"ר את השטריימיל על ראש החתן, ולאחר מכן ערך את הפארשפיל בקול רינה ותודה עם כלי זמר ושיר (חסידים)
לראשונה בתולדות חסידות ויז'ניץ: לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ, הקדימו את אמירת הסליחות במוצאי שב"ק לשעה 10:30, במקום בשעה 12:30 בחצות הלילה | האדמו"ר אשר אושפז במוצאי שבת האחרון שוחרר הבוקר מבית החולים (חסידים)
לנוכח המצב הקשה השורר בארה"ק, הזמין האדמו"ר מויז'ניץ את כלל בעלי היכולת של החסידות למעמד מיוחד במושב אורה, שם שוהה למנוחה בימין אלו, במטרת קודש שכל אחד יקבל על עצמו החזקת אברך כולל למשך שנה | הנדיבים שקיבלו על עצמם את עול ההחזקה זכו להתברך אישית מהאדמו"ר (חסידים)
במעון הנופש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, נחגגה בקול רינה ותודה שמחת אירוסי נכדתו הכלה, בת לבנו הגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם החתן נכד האדמו"ר מגורליץ וגאב"ד ביליץ | שמחת האירוסין לקהל החסידים יחגג בביהמ"ד הגדול במרכז הקריה בבני ברק, ביום רביעי פרשת ואתחנן | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)
במושב אורה נחגגה אמש (חמישי) שמחת הווארט לכלה נכדתם המשותפת של האדמו"רים מויז'ניץ וסקווירא | בשמחה השתתפו משפחת המלוכה המורחבת. האדמו"ר מויז'ניץ העניק שעון זהב לחתן | את שמחת האירוסין יחגגו בשבוע הבא בהשתתפות אלפי חסידים (חסידים)
במושב אורה התכנסו אתמול (חמישי), חברי מועצת גדולי התורה, ודנו בענייני הכלל כפי דיווחנו בהרחבה | ההחלטה שהתקבלה בסיום הכינוס- אגודת ישראל תצטרף לחוק לפיזור הכנסת | שוקי לרר הגיע מבעוד מועד, ותיעד את האדמו"רים מגיעים למעון הנופש ב'אורה', וגם את החכי"ם עומדים באימה וביראה בקודש פנימה, ושומעים את דבר החלטת גדולי הדור (חרדים)
בצל הפסקת - הפסקת האש, וחידוש המלחמה בארץ, בוטלה לעת עתה השבת ההיסטורית והמיוחדת במושב 'אורה' הסמוכה לירושלים, שהייתה מיועדת לתומכי ביהמ"ד הגדול דחסידי גור, בראשות האדמו"ר מגור | השבת נדחתה למועד אחר | כל הפרטים (חסידים)