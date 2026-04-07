האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הגיע אמש לביקור חג במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג בני היכלא, לרגל השמחה המשותפת בלידת הנכדה • במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח מרתק בסודות ימי הפסח ובתורת הנסתר • וגם, כל הפרטים על שמחות ה'קידושא רבא' שיחגגו בבני ברק ובירושלים • צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל ימי חול המועד פסח בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני דבקות בליווי כלי זמר ושיר, כשבשיאו נשא האדמו"ר אמרות קודש וביאורים בתורת הנסתר והחסידות ברום מעלת הימים | בהמשך המעמד, כמנהג ימי הפסח, חילק האדמו"ר לציבור החסידים פירות, שקדים ואגוזים (חסידים)
לקראת חג הפסח הגיע השבוע האדמו"ר מאשלג בני היכלא בלוויית קהל חסידיו למעמד אפיית המצות, שנערך באווירה מיוחדת של דבקות | במהלך המעמד נעמד האדמו"ר יחד עם החסידים בירכתי המאפייה וזימר מניגוני החג המעוררים בלהבת אש קודש | לאחר מכן, ניגש האדמו"ר לעסק המצות עצמו ונטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, תוך הקפדה על כל פרט ופרט בהידור המצווה | בסיום האפייה הפריש האדמו"ר חלה כדין (חסידים)
האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, בבית מדרשו של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | במהלך הביקור הגו יחדיו בלימוד מעמיק בזוהר הק' עם פירוש 'בני היכלא', בסיום הלימוד העיד המקובל: "מעידני שטרם היה זוהר כזה" | צפו בתיעוד (חסידים)
ביום תחילת בריאת העולם, הגיע האדמו"ר מאשלג, לתפילת רבים באתרא קדישא מירון, על יד ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ובנו התנא האלוקי רבי אלעזר זיע"א | לאחר התפילה וקריאת הקוויטלעך, ערך הרבי טיש לחיים באנפין נהירין, כשהוא מציין את שמחתו עם זכותו להוציא לאור את הכרך הנוסף 'בני היכלא', פירוש על הזוהר הק', פרי עמלו ע"פ תורתו של זקינו הרה"ק בעל ה'סולם' זי"ע (חסידים)
ביקור מרגש ערך האדמו"ר מאשלג, מבכירי תלמידי ישיבת פוניבז' המעטירה, במעונו של רבו משכבר הימים, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, במטרה להציג בפניו את ספרו החדש על הזוהר | צפו ברגעי ההנאה כאשר ראש הישיבה קידם את פני התלמיד הוותיק (חרדים)