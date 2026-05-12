בתום פגישה גורלית שהתקיימה היום (שלישי) במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, נחשף כעת מכתבו המלא שהפקיד בידי יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני. המכתב, שנכתב בכתב ידו של ראש הישיבה, מסמן את סיומה של תקופה סוערת ומבשר על שינוי דרמטי ביחסי הציבור החרדי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"לכבוד חברי הכנסת החרדים של דגל התורה שליט"א", נפתח המכתב. "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. ואין לנו אמון בראש הממשלה איננו מרגישים שותפים שלו יותר. איננו מחויבים לו". המכתב ממשיך בהנחיה ברורה: "ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר". ההכרעה מגיעה לאחר שבועות של דיונים מורכבים בבתי גדולי ישראל, כאשר השאלה המרכזית שעמדה על הפרק הייתה האם יש טעם להכריע על נוסח חוק הגיוס כשאין ודאות שהוא יעבור במליאת הכנסת. ראש הישיבה מסיים את מכתבו במשפט חד משמעי: "כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. בכאב ובחרדה, דוב לנדו". המילים "בכאב ובחרדה" משקפות את התסכול העמוק מההתנהלות הקואליציונית ומהעיכובים החוזרים ונשנים בקידום חוק הגיוס.

רקע להכרעה הדרמטית

העלייה למעונו של ראש הישיבה התקיימה לאחר שבכיר בדגל התורה מסר כי ראש הממשלה הבהיר למפלגה שאין לו רוב להעברת חוק הגיוס בכנסת. על פי הנמסר, נתניהו ואנשיו ניסו יצור קשר עם בית הרב לאורך היום אך השיחות לא נענו.

חברי הכנסת של דגל התורה סקרו בפני הגר"ד לנדו את המצב הנוכחי וקיבלו את ההכרעה הדרמטית. יצוין כי בניגוד לדיווחים שונים, קיימת אחדות דעים מלאה ושיתוף פעולה בין דגל התורה וש"ס בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות.

השלכות על הקואליציה

כעת, כפי שהורה הגר"ד, המפלגות החרדיות שפועלות בתיאום ובשיתוף פעולה מלא יפעלו לפזר את הכנסת הנוכחית ולהפיל את ממשלת נתניהו בקרוב.

בניגוד לפרשנים שונים שמדייקים בשעות אלו מה משמעות הכרעת ראש הישיבה, ובכמה חודשים בדיוק הוקדמו הבחירות לכנסת הבאה, בכיר פוליטי מוסר ל'בבלי' כי משמעות דברי הרב היא גדולה יותר ומשליכה בעיקר על אופי הקואליציה והממשלה שיוקמו לאחר הבחירות.

הדף החדש בפוליטיקה החרדית מסמן את סיומה של שותפות ציבורית בת עשרות שנים של המפלגות החרדיות והמפלגות הנקראות 'גוש הימין'. מעתה, המפלגות החרדיות הופכות לשחקניות חופשיות במגרש הפוליטי, כאשר סדר היום החרדי במרכז.