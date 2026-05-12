עבאס מפתיע: "אנחנו אומרים כן לשירות צבאי"

בהצהרה מפתיעה שעשויה לעורר סערה, הצהיר היום (שלישי) יו"ר רע"מ מנסור עבאס בכנס באוניברסיטת תל אביב כי תומך במתווה שירות צבאי שיחול על כלל האוכלוסייה בישראל, כולל על הציבור הערבי. "אחד הדברים שיעזרו לפתור את הבעיות בחברה הערבית הוא מתווה שירות לכולם, כולל לערבים", מסר עבאס.

עבאס הבהיר כי עמדתו אינה שלילית מעיקרה: "כל מתווה שירות אמור לכלול את כל המכלול הישראלי - אנחנו נמצאים שם. אנחנו לא בעמדה שאומרת לא לא ולא. אנחנו אומרים כן, אבל מה כן". דבריו מהווים שינוי משמעותי בעמדה הציבורית של רע"מ בנושא הרגיש של גיוס הציבור הערבי, אך גורמים מבהירים כי כוונת יו"ר רע"מ היא לשירות לאומי ולא לצבא. הצהרתו של עבאס מגיעה בעיתוי מעניין, כאשר יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן קרא לאחרונה למנהיגי האופוזיציה - נפתלי בנט, יאיר לפיד וגדי איזנקוט - להכריז בגלוי על עבאס כשותף לגיטימי להקמת ממשלה. "הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדה-לגיטימציה ולהתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית", מסר גולן. גולן אף הבהיר: "אם עלינו להיעזר באצבעות של רע"מ כדי להפיל את ממשלת המחדל, הרי שהיא שותפה ראויה". לדבריו, על מנהיגי האופוזיציה "להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו ושותפיו הקיצוניים".

בנט: לא אשב עם מי שלא תומך בגיוס

מנגד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הצהיר לאחרונה בכנס פוליטי בראשון לציון כי לא ישב בממשלה עם גורמים שאינם תומכים בשירות צבאי. "בממשלה בראשותי ישבו רק אנשים ציוניים שמקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובעד שירות צבאי, ופועלים למען שירות צבאי", הבהיר.

בג"ץ דרש הסברים על אי-גיוס ערבים

יצוין כי בג"ץ קיבל לאחרונה עתירה הדורשת שוויון גיוס גם ביחס לחברה הערבית, והורה למדינה להסביר מדוע אינה פועלת לגיוס הציבור הערבי לצה"ל. השופטים יצחק עמית, דוד מינץ ויחיאל כשר קבעו כי "המשיבים יתייצבו ויתנו טעם מדוע לא יקבעו מדיניות גיוס לאזרחי ותושבי ישראל הערבים".

בהחלטת בית המשפט נכתב: "נוכח האמור בהודעת המדינה כי 'אין בכוונת הדרג המדיני הרלוונטי להתערב במדיניות הנוהגת בפועל עד היום ע"י צה"ל בעניין אי גיוס האוכלוסייה הערבית לשירות ביטחון' - ניתן בזאת צו על-תנאי בעתירה". השופטים נתנו למדינה 60 יום להסביר את עמדתה בנושא.

הצהרתו של עבאס עשויה להוות נקודת מפנה בדיון הציבורי על גיוס הציבור הערבי, אך נותרה השאלה כיצד יתקבלו דבריו בקרב בסיס הבוחרים שלו ובקרב הציבור הרחב.