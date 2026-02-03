בכנס פוליטי שערך בראשון לציון הצהיר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי לא ריאלי שיישב עם אריה דרעי והחרדים בממשלה | "הבעיה שכרגע הם כולאים את הציבור שלהם", אמר על הנציגים החרדים ותקף כי דרעי "גורם נזקים אדירים" | לעומת זאת, אמר כי "יאיר גולן, יש לו פה גדול, ויש לו גם הרבה זכויות", והצהיר כי הוא ישב בממשלה בראשותו ויהיה "שר האנרגיה" (חדשות, פוליטי)
מהומה פרצה הערב בכנס פוליטי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כאשר מוחים הטיחו בו האשמות על חבירה עם מנסור עבאס למרות הבטחותיו |"עובדתית אמרתי שאני לא אשב איתו ובסופו של דבר ישבתי. אני נוטל את האחריות", הגיב בנט (בארץ)
בריאיון לתקשורת הקטרית עקץ ח״כ לשעבר עזמי בשארה את יו״ר רע״מ על נכונותו לשבת עם נתניהו | מנסור עבאס הגיב בחריפות: “אנחנו בני המולדת – והוא ברח ממנה” | גם יו״ר בל״ד סאמי אבו שחאדה הצטרף לעקיצות (פוליטי)
חבר הכנסת דוידסון מיש עתיד, נשאל במהלך ריאיון, האם במידה ומפלגות האופוזיציה יקימו את הממשלה הבאה, האם הוא יעדיף את להכניס לקואליציה את המפלגות החרדיות או את הערביות | צפו בתשובה המפתיעה שנתן (חדשות, פוליטי)
אחרי דברי נתניהו אמש לפיהם "מדינת ישראל הוציאה חלק מהאחים המוסלמים אל מחוץ לחוק", שהוסיף כי "אנחנו נשלים את הפעולה הזאת בקרוב", בישראל פירשו כי הוא רומז על הוצאת מפלגת רע"מ של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק | היום יו"ר רע"מ מנסור עבאס עולה להתקפה נגד נתניהו (פוליטי)
ח"כ מנסור עבאס נשאל האם הוא תומך בהשמדת חמאס ברצועת עזה, אך במקום להשיב על השאלה הוא בחר לנתק את השיחה | "אתה מכניס אותי לשאלות... זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת, אני מפסיק את הריאיון", אמר וירד משידור (פוליטי)
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הצהיר כי "כל
ממשלה עתידית שאוביל לא תכלול מפלגה
ערבית",
הדברים נאמרו באוניברסיטת
קולומביה |
בדבריו,
שנאמרו במסגרת מאבקו
בתנועת ה-BDS,
קרא בנט לממשלה ציונית
מאוחדת והצית מחדש את הדיון על הקרע הפנימי
בישראל (חדשות
פוליטי)