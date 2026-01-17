בריאיון לתקשורת הקטרית עקץ ח״כ לשעבר עזמי בשארה את יו״ר רע״מ על נכונותו לשבת עם נתניהו | מנסור עבאס הגיב בחריפות: “אנחנו בני המולדת – והוא ברח ממנה” | גם יו״ר בל״ד סאמי אבו שחאדה הצטרף לעקיצות (פוליטי)
אחרי דברי נתניהו אמש לפיהם "מדינת ישראל הוציאה חלק מהאחים המוסלמים אל מחוץ לחוק", שהוסיף כי "אנחנו נשלים את הפעולה הזאת בקרוב", בישראל פירשו כי הוא רומז על הוצאת מפלגת רע"מ של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק | היום יו"ר רע"מ מנסור עבאס עולה להתקפה נגד נתניהו (פוליטי)
רשמת העמותות פרסמה היום דו"ח הממליץ על פירוק עמותת הזרוע החברתית של מפלגת רע”מ, בשל קשרים ופעילות עם ארגוני טרור | בהחלטה נאמר: "קיימת אי חוקיות מתמשכת ופעולות בניגוד לכללי המנהל התקין, בנוסף לאי החוקיות הנובעת מקשרים לארגוני טרור” (חדשות)