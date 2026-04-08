יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
בכנס פוליטי שערך בראשון לציון הצהיר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי לא ריאלי שיישב עם אריה דרעי והחרדים בממשלה | "הבעיה שכרגע הם כולאים את הציבור שלהם", אמר על הנציגים החרדים ותקף כי דרעי "גורם נזקים אדירים" | לעומת זאת, אמר כי "יאיר גולן, יש לו פה גדול, ויש לו גם הרבה זכויות", והצהיר כי הוא ישב בממשלה בראשותו ויהיה "שר האנרגיה" (חדשות, פוליטי)
יאיר לפיד הודיע על הצטרפותו של נועם תיבון למפלגת יש עתיד. המהלך מהווה ניסיון לחזק את מפלגת יש עתיד באמצעות גיוס דמות ביטחונית שתעמוד בצמרת הרשימה לכנסת | בכל הסקרים האחרונים מפלגתו של לפיד נמצאת קרוב לאחוז החסימה (פוליטי)
הסתיימה פגישת ראשי מפלגות האופוזיציה, שבה הם דנו ב"קידום האסטרטגיה של הגוש לניצחון בבחירות" | בהודעה מטעמם מסרו כי "בכוונתנו להילחם נגד חוק ההשתמטות. בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית, אנו דורשים מהצבא לפעול על פי חוק ולהגביר את המאמצים לגיוס החרדים" (פוליטי)
בתרחיש עם שתי מפלגות חדשות בראשות בנט ואיזנקוט: הליכוד 23, מפלגת בנט 22, ישראל ביתנו 11; "הדמוקרטים" 9, מפלגת איזנקוט 9 | 45% מהציבור: המחאה פוגעת במאמצים לשחרור החטופים | במקביל, רוב המשיבים מגדירים את הממשלה כ"אדישה לרצון העם ולגורל החטופים", בעיקר מצביעי אופוזיציה (חדשות)
חבר הכנסת אביגדור ליברמן ויאיר גולן פנו ליו"ר האופוזציה יאיר לפיד וביקשו ממנו לפעול על מנת לגבש את הקואליציה הבאה | לדבריהם: "נכון לגבש במיידי את הקואליציה העתידית - שחייבת להציל את ביטחון ישראל" (פוליטי)
ברקע אמירותיו של האלוף גולן על כך שישראל "הורגת תינוקות כתחביב", הציג המאייר אור רייכרט את תמונתו של גולן בדרך המזכירה לכאורה סגנון של חמאס | בתגובה, גולן תובע את רייכרט ב-300,000 שקלים כפיצוי על לשון הרע לטענתו, כך זה נראה (חדשות)
ראשי מפלגות האופוזיציה, יאיר לפיד, איווט ליברמן ויאיר גולן הגיבו בחריפות נגד החלטת הקבינט להשתלט על עזה ולהכריע ארגון הטרור חמאס: "ראש ממשלת 7 באוקטובר שוב מקריב את ביטחון אזרחי ישראל בשביל הכיסא" (פוליטי)