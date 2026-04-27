סקר דרמטי: האיחוד של בנט ולפיד גובר על הליכוד | אלו המספרים

סקר ראשון שפורסם ב'חדשות 12' לאחר ההכרזה על הריצה המשותפת של נפתלי בנט ויאיר לפיד מצביע על התחזקות משמעותית למפלגה המאוחדת, שזוכה ל־26 מנדטים ועוקפת במנדט את הליכוד בראשות בנימין נתניהו שמקבל 25 מנדטים.

לפי הסקר, אם הבחירות היו מתקיימות היום, האופוזיציה הייתה מגיעה ל-60 מנדטים ללא המפלגות הערביות.

בהשוואה לסקר קודם, שבו מפלגתו של בנט קיבלה 21 מנדטים ושל לפיד 7, נראה כי האיחוד ביניהם אינו מביא לסכום מלא של שני הכוחות בנפרד. הליכוד שומר על כוחו מהסקר הקודם. מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מתחזקת ל-15 מנדטים.

יתר המפלגות נותרות יחסית יציבות: הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלים 10 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עולה ל-9, וכך גם ש״ס ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, ורע״ם וחד״ש־תע״ל זוכות ל־5 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית, כחול לבן והמילואימניקים נותרות מתחת לאחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, הקואליציה מקבלת 50 מנדטים לעומת 60 לאופוזיציה, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב־10 מנדטים.

בתרחישים שנבחנו עולה כי אם איזנקוט יצטרף למפלגת בנט-לפיד, הרשימה עשויה לזנק ל-41 מנדטים. תרחיש נוסף שבדק את הקמת "הליכוד ב׳" מצביע על שינוי במפת הכוחות, שבו הליכוד החדש חוצה את אחוז החסימה ומקבל 5 מנדטים, אך גורע קולות בעיקר מהאופוזיציה.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו מוביל מול בנט עם 41 אחוז לעומת 37 אחוז, ומקדים גם את איזנקוט וליברמן בהשוואות דומות. בנוסף נמצא כי רוב מצביעי האופוזיציה, כ-65 אחוז, תומכים בחבירה של איזנקוט למפלגת בנט־לפיד.