כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
אחרי שיו"ר הכנסת הציג את ראש ממשלת הודו מודי, שהגיע לישראל, נטשו חברי האופוזיציה את האולם בזמן נאומי אוחנה ונתניהו, לאור אי הזמנת נשיא העליון לטקס - וחברי כנסת לשעבר מילאו את מקומותיהם | מודי התקבל בשאגות "מודי! מודי!" ובמחיאות כפיים סוערות | שידור ישיר מהכנסת (אקטואליה)
אחרי מרוץ האשמות הדדי על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה | יאיר לפיד אמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה" (פוליטי)
בעוד יומיים ינחת בישראל ראש ממשלתה של המדינה המאוכלסת בעולם, ובכנסת מנסים להימנע ממראות של מליאה ריקה | בקואליציה מצאו פתרון ולפיו יוזמנו אל הדיון ח"כים לשעבר שימלאו את המליאה, כפי שהיה כאשר נאם הנשיא טראמפ (פוליטי)
ברקע ההיחלשות בסקרים והקרבות בתוך האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו, כי "יש עתיד היא המפתח לניצחון. זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על בטוח" | לדבריו, "כבר לא ממש בטוח שהגוש ינצח. בשביל לנצח בבחירות צריך משמעת ברזל, צריך עשרות אלפי פעילים ברחובות, ואת זה יש רק ליש עתיד" (פוליטי)
ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)
כיסאות ריקים וטונים צורמים בכנסת: בזמן שהאופוזיציה מחרימה את האולם, יו"ר ועדת החוקה הבהיר כי חקירת המחדל לא תהיה מונופול של אף גורם | האם אנחנו בדרך לוועדת חקירה פוליטית או לתיקון היסטורי? | כל הפרטים מהדיון הסוער (חדשות, פוליטי)
יוזם החוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית ח"כ אריאל קלנר, עלה לדוכן כדי להציג את החוק לפני ההצבעה, חברי הכנסת של אופוזיציה ומשפחות שכולות שהגיעו למשכן - הפנו את הגב לקלנר, ח"כים מהאופוזיציה הוצאו החוצה (חדשות כנסת)
"זו תהיה ועדת חקירה שוויונית. לשום צד לא יהיה שום יתרון במינוי חברי הוועדה", הסביר ראש הממשלה נתניהו על הקמת הוועדה החדשה לחקירת השביעי באוקטובר שאושרה היום בוועדת השרים | צפו בדבריו ובפנייה שלו לראשי האופוזיציה (חדשות בארץ)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
לאחר שח"כ לפיד תקף בחריפות את הגעת הבכיר מאורגוואי למשפט ראש הממשלה נתניהו הבוקר וכינה זאת "חרפה", יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיב לו בעוקצנות: "להיות אופוזיציה למדינת ישראל זו חרפה. וזה, ראש האופוזיציה לפיד - מה שעשיתם היום״ (חדשות, פוליטי)
הסתיימה פגישת ראשי מפלגות האופוזיציה, שבה הם דנו ב"קידום האסטרטגיה של הגוש לניצחון בבחירות" | בהודעה מטעמם מסרו כי "בכוונתנו להילחם נגד חוק ההשתמטות. בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית, אנו דורשים מהצבא לפעול על פי חוק ולהגביר את המאמצים לגיוס החרדים" (פוליטי)
השר מיקי זוהר מכחיש שנתניהו לחץ אליו למנות את בנו לתפקיד במוסדות הציוניים וטוען ״זה היה רעיון שלי״ | על מפלגות האופוזיציה: "הם ידעו שעתיים לפני על יאיר נתניהו, אבל חזרו בהם רק אחרי שהדבר התפרסם" | "תראה את הראיונות שלו בתקשורת ותבין שכן. הוא מדבר באופן רהוט בשפה האנגלית" (פוליטי)
מעין סמון דוברו של ח"כ יולי אדלשטיין, מי שהיה מוכר בעיקר סביב סערת 'חוק הגיוס' - עוזב את הליכוד לטובת מפלגתו של יו"ר המפלגה הבכיר מהאופוזיציה | "היו אלה ארבע שנים מלאות אתגרים, אני מלא תחושת שליחות" (פוליטי)