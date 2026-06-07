בעקבות המתקפה האיראנית הערב (ראשון) על ישראל, נשמעים קולות חריפים בקואליציה ובאופוזיציה הדורשים מהדרג המדיני לעבור למתקפה עצימה ולא להסתפק בתגובה סמלית. בזמן שבליכוד ובנעם דורשים להתעלם מלחצי ארצות הברית, בנט וגנץ מדגישים כי הפסקת האש בלבנון הייתה שגיאה אסטרטגית שיש לתקן מייד.

ח"כ עמית הלוי (הליכוד) הבהיר כי התקיפה היא תוצאה של חולשה נתפסת של ישראל וארה"ב. "המענה שלנו חייב להיות חידוש מיידי של הלחימה באופן מלא ועצים ובשום אופן לא תגובה נקודתית ו'מידתית'", מסר הלוי. לדבריו, תגובה מתונה תהווה קבלה של תכתיבי משמרות המהפכה: "זה בלתי מתקבל על הדעת ואסור שיקרה".

ח"כ בועז ביסמוט צייץ בחשבון ה-X שלו: "מִי יוֹדֵעַ אִם לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת. רה"מ נתניהו, אנו סומכים על שיקול דעתך ועל כך שתקבל את ההחלטות הנדרשות לטובת מדינת ישראל וביטחונה".

קריאה לעמוד מול טראמפ

במקביל, יו"ר מפלגת נעם, סגן השר ח"כ אבי מעוז, הפנה קריאה ישירה לראש הממשלה לעמוד מול לחצים מבית הלבן. "אדוני רה"מ, הגיע הזמן לומר לטראמפ – לא!", כתב מעוז. הוא קרא ליציאה למבצע צבאי נרחב תחת הכותרת "ובגויים לא יתחשב", כרמז לצורך לפעול באופן עצמאי וללא תלות באישור בינלאומי.

גנץ ובנט: "השגיאה האסטרטגית צריכה תיקון"

גם באופוזיציה נשמעים קולות נחרצים הדורשים יד קשה, תוך ביקורת על המדיניות שהובילה לרגע הנוכחי. יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ אמר כי "אסור היה לעצור את הלחימה בלבנון כחלק מהפסקת האש עם איראן. את השגיאה האסטרטגית הזו צריך לתקן בתגובה עוצמתית באיראן, אבל לא פחות חשוב – בהמשך התקיפות בדאחיה".

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט הצטרף לקריאה ואמר כי "הכלה או תגובה סמלית יסמנו לאויבנו שדמם של אזרחינו הותר. על ישראל לפעול בעוצמה ובאפקטיביות". בנט הוסיף כי "אסור היה לעצור את הלחימה בלבנון כחלק מהפסקת האש עם איראן. את השגיאה הזו צריך לתקן בתגובה עוצמתית באיראן, אך לא פחות חשוב – בהמשך התקיפות בדאחייה".

קולות שונים באופוזיציה

בניגוד לקריאות למתקפה עצימה, ח"כ איימן עודה (חד"ש-תע"ל) מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה. "ברגעים אלה נתניהו יושב על הכיסא, שרה מאחוריו, ומתחנן בפני טראמפ: 'תן לי להגיב בעוצמה, אחרת אתרסק בבחירות'", כתב עודה. לדבריו, "השאלה החשובה היא: מתי ישתכנע רוב הציבור כאן שאי אפשר להמשיך כך? שיש דרך אחרת. דרך שתבטיח ביטחון, עתיד וחיים טובים יותר לכולנו. דרך של הסכמים מדיניים, דרך של שלום בין שני העמים כאן ועם כל עמי האזור".

גם ח"כ אפרת רייטן (מרצ) מתחה ביקורת: "האיראנים תקפו אותנו, וטראמפ החליט עבורנו. ישראל כבר לא מדינה ריבונית".

השעות הקרובות יכריעו האם ישראל תיענה לקריאות למתקפה עצימה או תבחר בתגובה מתונה יותר, בהתאם ללחצים מוושינגטון. כפי שדווח, ברקע שיחת טראמפ ונתניהו, המסר האמריקני לישראל היה: "אל תגיבו מהבטן, תמתינו כמה ימים".