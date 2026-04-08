יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
בזמן שהנציגים החרדים הבהירו כי לא יתמכו בתקציב המדינה, עד שלא יעבור חוק גיוס, ראש הממשלה נתניהו הצליח לפרק את ההתנגדות הצפויה בתוך אגודת ישראל וחבר הכנסת ישראל אייכלר יחזור לקואליציה ויכנס לתפקיד סגן שר מנתניהו, מי שצפוי לחזור לכנסת בעקבות כך, הוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פוליטי, חרדים)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)
לאחר הנאום הדרמטי של ראש הממשלה נתניהו, על רצונו לקדם את חוק הגיוס, הודיע יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב ליו"ר הקואליציה, כי מהיום ועד להודעה חדשה, המפלגה החליטה להסיר את כל המגבלות וההסתייגויות שהיו לה עד כה בנושאים המשפטיים; "בגלל התסכול שלנו" | הפרטים (חדשות)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
החרדים יחזרו להצביע עם הקואליציה? ביהדות התורה ידונו בסיעה בסוגיה הערכה שזה לא יתרחש בקרוב | בש"ס צפוים לחזור לסייע לקואליציה ככל וחקיקת החוק תתקדם | הרקע: לחצים כבדים מצד אנשי נתניהו שטענו "עזרנו לכם - תעזרו גם לנו" (פוליטי, חרדים)
בסיומו של שבוע פוליטי עמוס סערות, ביניהן הדחתו של יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, וסערת סוגית חוק הגיוס וההפגנות, סקרים שפורסמו הערב בדקו את תמונת המצב בחלוקת המפלגות והנושאים שעל סדר היום | כל הפרטים (פוליטי)
בסיעות החרדיות מרגישים שנתניהו משוכנע כי המשבר עם יולי אדלשטיין הוא משבר אישי, ואינו מבין כנראה שכאשר ייפתח בעוד כשבועיים מבצע המעצרים נגד תלמידי הישיבות הדבר יוביל לכאוס ולפרישתם מהקואליציה - מה שיהפוך את הממשלה לממשלת מיעוט | בהצבעה שתעלה היום יצביעו החרדים נגד (חרדים)
הסיעה הליטאית ביהדות התורה העבירה מסרים ברורים ללשכת נתניהו כי אם לא יוגש נוסח חוק גיוס מוסכם כבר ביממה הקרובה תפרוש מהקואליציה במיידי | בש"ס צפויים להצטרף למהלך ולפרוש מהקואליציה בימים הקרובים (חדשות חרדים, פוליטי)
שר הביטחון לשעבר ליברמן מסרב לחזור בו מהאמירה הקשה בה טען - כי חיילי צה"ל שנהרגו ברצועה: "נפלו על מזבח שימור הקואליציה" | לדבריו: "אי אפשר לבצע משפט שלמה בחטופינו ולצפות מהמדינה להמשיך כרגיל" (פוליטי)