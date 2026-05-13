במערכת הפוליטית נמשך היום (רביעי) מצב החירום, כאשר הקואליציה החליטה למשוך את כל הצעות החוק שהיו אמורות לעלות להצבעה במליאת הכנסת. המהלך הדרמטי מגיע בעקבות ההכרעה של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, שהורה אתמול לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפירוק הגוש ולביטול כל שותפות עם המפלגות בקואליציית נתניהו.
ההחלטה לא השאירה לקואליציה ברירה אלא למשוך את ההצעות, כאשר הממשלה מצויה כעת בדרך לפירוק. גורמים בכנסת מציינים כי המשיכה נעשתה מתוך הבנה שהצעות החוק לא יעברו בהיעדר תמיכת חברי הכנסת החרדים.
האופוזיציה מזדרזת לנצל את המשבר
על רקע המשבר, מרכזת האופוזיציה ח"כ מירב בן ארי פנתה אתמול בבקשה דחופה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בדרישה לכנס נשיאות טלפונית על מנת לקדם את חוק פיזור הכנסת כבר היום. "לאור שינוי הנסיבות ותמיכת חברי הכנסת מדגל התורה בפיזור הכנסת, אבקש לקיים נשיאות טלפונית עוד היום", כתבה בן ארי במכתבה הרשמי.
מפלגת יש עתיד הניחה רשמית על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25, כאשר המהלך צפוי לעלות לדיון כבר בשבוע הבא. הבקשה מגיעה בעיתוי הקריטי, כאשר האמון בין ההנהגה החרדית לראש הממשלה נתניהו התפורר כליל.
