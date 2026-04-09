סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
בג"צ מוציא צו על תנאי לפיקוד העורף והמשטרה בעתירה שמבקשת להגדיל את מספר המתפללים בכותל: "למה שלא תגובש מדיניות התגוננות למקומות הקדושים שמאזנת בין צרכי הביטחון ובין מימוש הזכות לחופש דת ופולחן" | השופטים העלו את המספר המותר למתפללים בכותל ל-100 איש במקום 50 עד כה (בארץ)
מתווה חירום במקומות הקדושים: הר הבית והכותל המערבי ייפתחו למתפללים יהודים ומוסלמים בקבוצות קטנות ומוגבלות. על פי הדיווח בכל סבב יורשו להיכנס עד 150 איש בלבד, תחת נהלי פינוי קפדניים במקרה של אזעקה (בארץ)
צפו בתיעוד הנס: רגעי האימה בנשר נחשפים בווידאו מטלטל שפרסם פיקוד העורף. נהג משאית ואביו שיצאו למרחב מוגן שניות לפני פגיעה ישירה, חזרו לגלות תא נהג מחורר מרסיסים שהפך ל"מסננת" קטלנית. "אם היינו נשארים באוטו, לא הייתי עומד פה היום" (בארץ)
מאז תחילת המלחמה - הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, עומד שומם בשל הנחיות פיקוד העורף | כעת, אחרי שבג"ץ אישר תוך חילול שבת מזעזע, לקיים הפגנות של 600 משתתפים בתל אביב, רב הכותל המערבי פנה למפקד פיקוד העורף: "לבחון את ההנחיות בנוגע לכניסת מתפללים לרחבת הכותל המערבי" (חדשות)
אלוף פיקוד העורף צפוי להודיע לראשי הרשויות בצפון על הארכת זמני ההתגוננות ביישובים הסמוכים לגבול, בעקבות הרחקת חיזבאללה והאפשרות לזהות שיגורים מוקדם יותר | ראשי רשויות ומומחים מזהירים כי לא מדובר בפתרון מספק, ודורשים התרעה מוקדמת (חדשות)
הישורת האחרונה: 'המחבלים' הגישו את תגובתם רגע לפני הכרעת השופטת יהודית שבח | עיריית בני ברק מגנה: תקיפת חיילי פיקוד העורף בזירת נפילה - "אירוע מביש" | התייחסות חריגה של רה"י הגאון רבי בונים שרייבר לתופעת ההשקעות - והסיפור המדהים מאחורי השיר "הלל הזקן" של בנצי שטיין | ערימת דגים חיים הוכנסה לחדרו של האדמו"ר מבעלזא - זו הסיבה | שאגת הארי היום ה-26: יומן מלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)
פיקוד העורף פרסם תיעוד ממצלמות אבטחה המתעד את רגעי הפגיעה הישירה בתל אביב • הסרטון מראה תושבים נכנסים למקלטים ואחרים ממשיכים בעבודתם בעוד מכונית מתעופפת באוויר ועולה באש | "מי שמתמגן פשוט מציל את חייו" (חדשות)