הצפון רותח פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ביישובי קו העימות - מחר ושני לא יתקיימו לימודים ברקע ההסלמה בשבת, פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון, וקבע כי מחר וביום שני לא יתקיימו בהם לימודים. המדיניות המעודכנת בתוקף מהערב ב-21:00 ועד יום שני ב-20:00 | במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים דיון ביטחוני מצומצם הערב בשעה 22:30 (ביטחון)