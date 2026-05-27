תיעוד החיסול ( צילום: דובר צה״ל )

דובר צה"ל ודוברות שב"כ אישרו הבוקר (רביעי) כי בתקיפה אווירית שבוצעה אתמול בצפון רצועת עזה חוסל המחבל מוחמד עודה, שכיהן כראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. עודה מונה לתפקידו רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז אלדין חדאד.

גורמים בחמאס אישרו אף הם את החיסול, לאחר שבישראל דיווחו אמש על ניסיון חיסול שבוצע בשכונת רימאל בעזה. גורמי ביטחון בכירים ציינו כי מיד לאחר חיסולו של חדאד לפני עשרה ימים, הרמטכ"ל אייל זמיר נתן הוראה מיידית לכוחות הביטחון לצוד את יורשו. מעקב מודיעיני של חודשים במסגרת הפעילות המשותפת של צה"ל ושב"כ לחיסולו של עודה, הותקפו מספר מבנים בלב העיר עזה אשר שימשו כמסתור עבורו. הפעולה בוצעה לאחר מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים במטרה להתחקות אחר תנועותיו ותנועות סייעניו בארגון. הרמטכ"ל אישר: מפקד חמאס מוחמד עודה חוסל בהצלחה אליהו לוי | 26.05.26 במקביל לתקיפה הראשית, הותקפה דירה סמוכה של מחבל חמאס שפשט ב-7 באוקטובר והיווה חלק ממעגל הסייענים הקרוב של עודה. על פי הנמסר, המעקב אחר המחבל נמשך זמן רב, תוך ניתוח דפוסי התנהגות ומיפוי רשת הקשרים שלו.

זירת החיסול בעזה ( צילום: רשתות ערביות )

אדריכל הטבח ב-7 באוקטובר

עודה כיהן בשנים האחרונות כראש מטה המודיעין של ארגון הטרור חמאס. במסגרת תפקידו, היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס במסגרת הטבח של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר. תפקידו כרמ"ט המודיעין של הזרוע הצבאית העמיד אותו במרכז התכנון והביצוע של הפיגועים.

לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. מערך המודיעין של ארגון הטרור חמאס בפיקודו תמך את פעולות הטרור של הארגון וסיפק את המעטפת לפעולותיו אשר היוו איום על כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

עודה עם בכירי חמאס שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

פגיעה משמעותית בשיקום הארגון

בהודעה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר אמש כי "בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צה"ל תקף את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר".

עודה הוא מאחרוני המפקדים הבכירים בזרוע הצבאית של חמאס שפיקדו על התכנון ועל ההוצאה לפועל של טבח 7 באוקטובר ועל ניהול הלחימה נגד כוחות צה"ל. חיסולו מהווה פגיעה משמעותית בניסיונות השיקום של ארגון הטרור חמאס, במיוחד לאור העובדה שמונה לתפקידו רק לפני כשבוע.

"נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר", נמסר בהודעת נתניהו וכ"ץ: "במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם". העדכון על החיסול הגיע במהלך דיון ביטחוני, כאשר הרמטכ"ל מסר את האישור הסופי לפעולה המבצעית.