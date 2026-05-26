הרמטכ"ל אישר: מפקד חמאס מוחמד עודה חוסל בהצלחה

זירת החיסול בעזה ( צילום: רשתות ערביות )

גורם ביטחוני בכיר אישר הערב (שלישי) כי מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בהצלחה בתקיפה אווירית של חיל האוויר ברצועת עזה.

העדכון על החיסול הגיע במהלך דיון ביטחוני, כאשר הרמטכ"ל אייל זמיר מסר את האישור הסופי לפעולה המבצעית. עודה, שכיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן הטבח ב-7 באוקטובר, מונה לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז א-דין אל-חדאד. התקיפה שבה חוסל עודה בוצעה בשכונת רימאל בעזה, על פי הנמסר מדובר צה"ל.

עודה עם בכירי חמאס שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

הוראה מיידית לצוד את היורש

על פי הנמסר, מיד לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדאד לפני עשרה ימים, הרמטכ"ל נתן הוראה מיידית לכוחות הביטחון לצוד את יורשו.

בהודעה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר מוקדם יותר כי "בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צה"ל תקף את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר".