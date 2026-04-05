צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
בראד קופר, מפקד פיקוד מרכז של ארה"ב, שיבח את החיסול הישראלי של מפקד חיל הים האיראני עלי רזא תנגסירי | "מותו הופך את האזור לבטוח יותר", כתב | לדבריו, "עם אובדן מפקדם הוותיק, כוח הים של משמרות המהפכה נמצא בירידה בלתי הפיכה" (בעולם)
בעזה מדווחים הלילה כי ישראל חיסלה את בכיר בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אבו אל-עטא, אחיו של בהאא אבו אל-עטא, שהיה מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי ואחד המפקדים הבולטים בארגון שחוסל במבצע "חגורה שחורה" ב-2019 (צבא)
בצל מסע טיהורים אכזרי שמעלים גנרלים ומדעני גרעין, נרשמה רעידת אדמה: פרופילו של יאנג ווי, המתכנן הראשי של מטוס הקרב המתקדם ביותר בסין, נמחק לחלוטין מהרשת | השתיקה הרועמת של המשטר רק מגבירה את המסתורין סביב גורלו של האיש שבנה את עתיד השמיים של המעצמה (חדשות בעולם)
צה"ל אישר כי חיסל הלילה בביירות את מפקד "דיוויזיית האימאם חוסיין", שנכנס לתפקידו לפני שישה ימים, בעקבות חיסול קודמו | הוא שימש בעבר כאחראי המבצעים של הדיוויזיה, והיה אחראי על הקשר בינה לבין הבכירים הצבאיים בחיזבאללה ובכוח קודס | בנוסף הוא פיקד על שיגורי טילים, כלי טיס עוינים ורקטות לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון (צבא)
שלושה ימים לפני שדווח על חיסולו של "המנהיג בפועל" של איראן, פרסם דיוויד קיז, דוברו לשעבר של נתניהו, ציוץ שהפך הבוקר למסמך המרתק ביותר ברשת. עם תמונה של סוכן מסתורי והבטחה ל"שבוע מעניין" עבור עלי לריג'אני, קיז הצליח להכניס את בכירי "אל ג'זירה" להלם ולעורר סערה שחוצה את גבולות המזרח התיכון (תקיפה והגנה)
רבות דובר על ה'היבריס' של מנהיגי משטר האייתוללות - אלו שעדיין נותרו, כאשר אחד המובילים שבהם היה עלי לאריג'אני שחוסל הלילה בתקיפה ממוקדת | אך לפני יומיים, התרברב לאריג'אני על הכוונה לחסלו וכתב: "המוות עבורי הוא אושר" | הלילה, הגשימה ישראל את משאלתו (העולם הערבי)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע רשמית על הצלחת החיסולים באיראן | הוא הודיע כי עודכן בהערכת מצב ע"י הרמטכ"ל: "לריג'אני ומפקד הבסיג' חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום" (חדשות)
רעידת אדמה בצמרת הביטחונית של סין: מומחי הנשק הגרעיני והטילים המובילים נעלמו באישון לילה מהאתרים הרשמיים, מותירים אחריהם חלל מסתורי | בעוד המשטר שומר על שתיקה רועמת, העולם תוהה האם מדובר בקמפיין שחיתות אגרסיבי או בחשיפת רשת ריגול שטלטלה את החדרים הסודיים של בייג'ינג (חדשות בעולם)
העיתון האיראני "פריהכטאן", המזוהה עם המשטר דיווח שגופתו של עלי שמח'אני, יועצו המדיני הבכיר של המנהיג העליון שחוסל בתקיפה ישראלית, נקברה ללא ראש | שמח'אני נקבר בסוף השבוע בצפון טהרן, 14 ימים לאחר שחוסל (בעולם)
טראמפ שוקל אפשרות של חיסול עלי חמינאי ובנו ממשיך דרכו | חלק מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ מודים שאינם יודעים מה יחליט לעשות או מתי |יועץ בכיר אמר: "הנשיא עדיין לא החליט לתקוף, ייתכן שיתעורר מחר ויאמר: 'זהו זה'" | דוברת מטעם הבית הלבן: "רק הנשיא יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות" (בעולם)
כוחות צה"ל סיכלו ניסיון מעבר של מחבלי הג'יהאד האסלאמי מלבנון לסוריה. המחבלים, שעסקו בקידום פעולות טרור נגד ישראל, חוסלו בתקיפה ממוקדת במרחב מג'דל ענג'ר. בצה"ל מבהירים: לא נאפשר מעבר מחבלים ואמצעי לחימה שיאיימו על אזרחי המדינה (צבא וביטחון)