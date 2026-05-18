הודעת דובר צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

לאחר הדיווחים הבוקר (שני) ברשתות הפלסטיניות על חיסולו, הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, סראיא אל-קודס, מאשרת באופן רשמי כי חוסל אחד מבכירי מפקדיה בלבנון.

על פי הודעת הארגון, ואאל מחמוד עבד אל-חלים, המכונה "אבו אוסאמה", בן 54, חוסל לפנות בוקר בפעילות מדויקת של צה"ל במזרח המדינה. לטענתם, החיסול הממוקד בוצע באמצעות תקיפה ישראלית ישירה על המבנה שבו שהה בעיר בעלבכ. בארגון הטרור מדווחים כי עבד אל-חלים שימש כאחד מאנשי ההנהגה המרכזיים של הזירה הלבנונית. כתוצאה מהפגיעה המדויקת של כוחות הביטחון נהרגה גם בתו ומספר בני משפחה נוספים שהיו במקום נפצעו.

כרוז האבל שפרסם הארגון ( צילום: רשתות ערביות )

מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל תקף במהלך הלילה במרחב בעלבכ וחיסל את המחבל ואא’ל מחמוד עבד אלחלים, ששימש כמפקד הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון.

"אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה", נמסר.