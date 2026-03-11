לפנות בוקר, תקף חיל האוירה דירה במגדל מגורים בשכונת עאישה בכאר, בלב ביירות | עד כה לא ברור מי היה היעד לחיסול אף נטען כי מדובר באיש חמאס | הבוקר הופץ תיעוד בלבנון שבו נראים חיילי צבא לבנון כשהם מפנים הזירה טיל שלא התפוצץ | צפו (חדשות)
משעות הבוקר, צה"ל פועל באגרסיביות נגד מטרות טרור של ארגון חיזבאללה | לצד שני החיסולים המוצלחים היום, בשעות האחרונות צה"ל תוקף בדרום לבנון | בתיעודים שיצאו נראות פטריות עשן ולהבות ענק במקום התקיפות | במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרת פינוי חדשה לכפרים בדרום לבנון (צבא)
במעוז חיזבאללה בביירות נערכה בשעה האחרונה ההלוויה של רמטכ"ל חיזבאללה המחוסל עלי טבטבאי | ראש המועצה המבצעת של חיזבאללה עלי דעמוש נשא את הנאום המרכזי בהלוויה של טבטבאי - אך גם הוא לא הצהיר על איום מפורש בתגובה (חדשות)
בצה"ל מבצעים הערכות מצב, מעלים כוננות ומגבים את מערך ההגנה האווירית, כשעל הפרק עומדות מספר אפשרויות בתגובה לחיסול אתמול של מספר 2 בחיזבאללה ורמטכ"ל הארגון, הייתם עלי טבטבאי | במקביל, בצה"ל נערכים גם לצאת לפעולה יזומה קצרה בלבנון כדי להרתיע את חיזבאללה ולפגוע ביכולותיו (חדשות)
אחרי שקיבלנו אינסוף דיווחים בשאלה המדינית האם ומתי ישראל עדכנה את ארצות הברית בתקיפה הדרמטית בביירות, הערב דווח כי ממשל טראמפ הופתע מעיתוי התקיפה הישראלית בלבנון, אך תומך בחיסול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי ובהגברת הלחץ הצבאי על הארגון (מדיני)
לאחר שבחיזבאללה אישרו את חיסולו של רמטכ"ל הארגון, הייתם עלי טבטבאי, שהותקף בידי צה"ל בדירת מסתור ברובע הדאחייה בביירות, בארגון הטרור הוציאו תיעוד מימיו ה'עליזים' של המחבל המחוסל | התיעודים נחשבים לנדירים ביותר שכן הכלב המחוסל פעל בצללים ואפילו לישראל לא היה תמונה שלו (העולם הערבי)
בצעד דרמטי ומשמעותי כחלק מההסלמה בגזרה הצפונית, חיל האוויר תקף וחיסל בפרברי הדאחייה את רמטכ"ל ארגון הטרור | אחרי שבישראל אישרו את החיסול, בחיזבאללה הודו הערב בהצלחת החיסול אך באופן בולט - נמנעו לאיים בתגובה | החיסול המהדהד מהווה מכה קשה לארגון הטרור שאיבד מפקד בכיר שעבד בצללים ודחף את התעצמות הארגון לתגובה נגד ישראל (חדשות)
חיל האוויר תקף הערב מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בעין אל-חילווה בלבנון | דובר צה"ל מסר כי "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל" | בלבנון מדווחים על 11 הרוגים (צבא)
בימים אלה מציינים שנה עגולה לימים הדרמטיים בחודש אלול ה'תשפ"ד, עשרה ימים שהכריעו את המערכה מקצה לקצה | לאחר כשנה של דשדוש ושתיקה ישראלית אל מול ההתגרויות של מחבלי חיזבאללה, חל בסייעתא דשמיא מהפך ביחסי הכוחות, וישראל הבהירה בכוח אש חסר תקדים כי לא תיתן לטרור לפעול בגבולה, ולא במדינת לבנון בכלל | חזרנו לימים הדרמטיים ששינו את פני המערכה והובילו לריסוק כוחו והשפעתו של חיזבאללה (מגזין)
בצה"ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס, את מחמד ח'צ'ר אלחסיני, מפקד מערך האש של גזרת הליטאני בארגון הטרור חיזבאללה, במרחב שבריחה שבדרום לבנון | במהלך המלחמה המחבל הוביל מתווי ירי רבים לעבר נהריה, חיפה וערים נוספות בשטח המדינה (צבא)
בלבנון מדווחים הבוקר כי כטב"מ ישראלי תקף בשני טילים, רכב באזור קעקעיה אל-ג'סר בדרום לבנון מצפון לנהר הליטאני | על פי חלק מהדיווחים מדובר בחיסול של פעיל חיזבאללה על ידי ישראל | החיסול מצטרף למאות תקיפות וחיסולים ברחבי לבנון מאז הפסקת האש (חדשות)
דובר צה"ל אישר לפני שעה קלה כי הצבא חיסל בצידון שבדרום לבנון את המחבל חאלד אחמד אחמד, ששימש כאחראי המבצעים של החטיבה המערבית של חמאס בלבנון | דובר צה"ל ציין כי המחבל קידם פיגועי טרור נגד ישראל, ופעל להעברת אמצעי לחימה (צבא)
מעט לפני השעה 06:00 הבוקר, דיווח הערוץ הלבנוני "אל-מנאר", שופר החיזבאללה, כי "כלי טיס ישראליים הפציצו רכב באזור הווילות בעיר החוף צידון שבדרום לבנון" | התקיפה התבצעה במחנה הפליטים מִיֶּה אלְמִיֶּה | לפי אחד הדיווחים, ההרוג הוא פעיל חמאס (חדשות)
ברקע העלייה בתקיפות ישראליות בלבנון בימים האחרונים, לפני שעה קלה דווח בלבנון על תקיפת רכב בכביש החוף בצידון על ידי כטב"ם ישראלי | העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, דיווח כי אדם נהרג מתקיפת כטב"ם ישראלי בכביש אל-כורניש בצידון שבדרום לבנון | על פי דיווח סעודי, מדובר בבכיר בארגון הטרור חמאס שחוסל בתקיפה הישראלית (חדשות)