בעזה מדווחים הלילה כי ישראל חיסלה את בכיר בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אבו אל-עטא, אחיו של בהאא אבו אל-עטא, שהיה מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי ואחד המפקדים הבולטים בארגון שחוסל במבצע "חגורה שחורה" ב-2019 (צבא)
בחסות החיסול המהדהד של בכירי משטר האייתוללות הלילה, חמק מתחת לרדאר הדיווח על חיסולם של שני בכירי ארגון הטרור המקומי הג'יהאד האסלאמי | על פי הדיווחים, התקיפה המדויקת פגעה בדירת מסתור שבה שהה בבירה האיראנית – מיקום שמעיד על חדירה מודיעינית עמוקה | כעת יצאנו לבדוק מי נותר עוד ברשימת החיסולים בקרוב | כֵּן יֹאבְדוּ כׇל אוֹיְבֶיךָ ה' (העולם הערבי)
כוחות צה"ל סיכלו ניסיון מעבר של מחבלי הג'יהאד האסלאמי מלבנון לסוריה. המחבלים, שעסקו בקידום פעולות טרור נגד ישראל, חוסלו בתקיפה ממוקדת במרחב מג'דל ענג'ר. בצה"ל מבהירים: לא נאפשר מעבר מחבלים ואמצעי לחימה שיאיימו על אזרחי המדינה (צבא וביטחון)
צה"ל הודיע הערב שתקף מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי בכביש ביירות-דמשק במרחב מג'דל ענג'ר שבלבנון, הצבא לא מסר פרטים נוספים | בתיעוד שהופץ מהזירה נראה רכב עולה באש | מקורות אמרו כי הרכב נסע לכיוון סוריה, ומקור ביטחוני לבנוני מסר כי יש ארבעה הרוגים (צבא)
השב"כ חשף כי במסגרת מבצע בעזה נעצר מחבל של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות נגד צה"ל | הוא סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של גואילי בין מספר מקומות מה שעזר להוביל לקבל מידע מודעיני על החלל החטוף (בטחון)
במערכת הביטחון זועמים על התעוזה של חמאס, שמחזיק בשמותיהם של אנשי הג'יהאד האסלאמי המכירים את מקום הקבורה המדויק אך נמנע מלפעול • ישראל נמנעה במכוון מחיסול "אנשי הסוד" כדי לא לאבד את המידע • המיקום המשוער: שכונות הדמים במזרח עזה (בארץ, צבא וביטחון)
בצעד חריג, ישראל העבירה למתווכות רשימה שמית של מחבלים בג'יהאד האסלאמי - שיודעים את מיקומו של החלל החטוף האחרון, רן גווילי | יחד עם שמות המחבלים בארגון הטרור, ישראל העבירה למתווכות גם מפות רלוונטיות ותצלומי אוויר (ביטחון)
ארגוני הטרור טרם העבירו אותו לידי ישראל, אבל במערכת הביטחון כבר יש קצוות חוט אפשריים לגבי המיקום שבו קבור ברצועת עזה החטוף האחרון רן גואילי הי"ד | בדיקות ראשוניות כבר נעשו בשטח בימים האחרונים (חדשות, חטופים)
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך עד כה, הארגון לא החזירו לישראל | לשכת ראש הממשלה: "מדובר בהפרה נוספת של ההסכם" | ברצועה נותרו שלושה חללים חטופים (חדשות)
הג'יהאד האיסלאמי איתר שרידים של חטוף חלל שהוחזק על ידי ארגון הטרור בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, כך על פי דיווח ערבי שאין לו אישור ממקור אחר | כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק (חדשות)
דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר תקף בהובלת פיקוד הדרום באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה | על פי ההודעה, המחבל שהותקף תכנן לבצע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל | על פי הדיווחים ברצועה, יעד התקיפה היה מפקד חטיבת מרכז הרצועה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי (צבא)
בכירי חמאס השוהים בטורקיה ובמצרים נוקטים באמצעי זהירות מחמירים בעקבות האיומים של ישראל לפגוע במנהיגי חמאס בחו"ל ובמיוחד בבכירי חמאס והג'יהאד האסלאמי השוהים בקהיר | חמאס קיבל אזהרות מבכירים במספר מדינות בהם שוהים חברי הלשכה המדינית של הארגון לנקוט "אמצעי ביטחון מחמירים" (העולם הערבי)