שרד ניסיון חיסול שני: בכיר הג'יהאד האיסלאמי אכרם עג'ורי שרד ניסיון חיסול בעיר קום שבאיראן בחודש שעבר, במסגרת מלחמת "שאגת הארי". כך דיווח הערב (שלישי) העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" מפי שלושה מקורות בארגון הטרור.

לפי שניים מהמקורות, השוהים בלבנון, המתחם התת-קרקעי שבו אמור היה לשהות עג'ורי הופצץ, אך הוא לא שהה בו בזמן הפגיעה משום שעזב שעות ספורות או יום קודם לכן, במסגרת "נהלי ביטחון שגרתיים".

אחד מהמקורות הוסיף כי עג'ורי נוהג להחליף את מקום שהותו בתדירות גבוהה, תחת אבטחה של גורמי מודיעין של כוח קודס האיראני, מה שייתכן סייע לו להימנע מהפגיעה. מקור נוסף הסתפק באמירה כי "עג'ורי בסדר", מבלי להתייחס לפרטי ניסיון החיסול.

עוד דווח כי המתחם שהותקף בעיר קום הקדושה לשיעים שימש בעבר את מוחמד סעיד איזדי, בכיר בכוח קודס האיראני, שחוסל ביוני אשתקד באותה עיר. איזדי היה אחראי על הקשר עם הארגונים הפלסטיניים, בהם חמאס והג'יהאד האסלאמי, וכן עם חיזבאללה.

התקיפה באיראן התרחשה ב-11 במרץ, ויחד עם עג'ורי - מספר 2 בג'יהאד האיסלאמי ומפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור "גדודי אל-קודס" - שהו במקום גם סגן נוסף של מפקד הג'יהאד, מוחמד אל-הינדי, ומחבלים נוספים.

עג'ורי, עזתי במקור, נחשב לאורך השנים למקורב לאיראן מתוקף הקרבה בין הג'יהאד האיסלאמי לרפובליקה האיסלאמית. בסוף ספטמבר 2018 הוא נבחר לחבר בלשכה המדינית של ארגון הטרור במה שמכונה "החוץ", אנשי הארגון שמתגוררים בחו"ל. בדיווחים שפורסמו לאורך השנים יוחסה לו האחריות על הכספים בג'יהאד, לצד קרבה למפקד כוח קודס המחוסל קאסם סולימאני ומנהיג חיזבאללה המחוסל חסן נסראללה.

עג'ורי נחשב לאחת הדמויות המשפיעות בג'יהאד האסלאמי, לא רק בתחום המבצעי, אלא גם בקשריו האזוריים, במיוחד עם חיזבאללה והמשטר הסורי הקודם. לפי הערכות, הוא ממלא תפקיד מרכזי בתיאום מול איראן בהעברת אמצעי לחימה ובהקמת תשתיות צבאיות, כולל ביהודה ושומרון.

אחרי ששרד ניסיון חיסול ב-2019 בעיר דאריה שבסוריה, שבו נהרג בנו מועאז, עבר עג'ורי ככל הנראה להתגורר באיראן - על אף שלאורך השנים נפוצו מפעם לפעם דיווחים על ניסיונות נוספים של ישראל לחסלו בסוריה.