כוחות משטרה ומג"ב שפעלו הלילה בכפר שמעו קולות ירי ופתחו במרדף רגלי אחר חשוד שנמלט מהזירה. לאחר שביצעו ירי אזהרה באוויר, עצרו הבלשים צעיר בן 28 ואיתרו את האקדח שבאמצעותו בוצע לכאורה ניסיון הרצח. הקורבן פונה לבית החולים במצב בינוני (חדשות)
למרות החשש הראשוני שמדובר בפח"ע, מדובר על אירוע פלילי וככל הנראה זה ריב בין חמולות: לפני דקות ספורות התבצע ירי בכביש 443 וכוחות ההצלה והחירום מדווחים על חמישה פצועים במקום, כעבור דקות נקבע מוות על שניים מהפצועים (חדשות בארץ)
בא הרוג ברגליו: איש הטרור חליל אל אחיה שעומד בראש חמאס חו"ל, הוא האיש שמייצג את חמאס בשיחות שיחלו הערב בקהיר | לפי דיווח בערוץ חדשות ערבי, על חליל אל-חיה הוטל תפקיד כפול: עסקה עם ישראל ויצירת אחדות פנים-פלסטינית | בקהיר כבר מתכוננים להגעתו של האיש שישראל ניסתה לחסל, עם אבטחה מקסימלית (חדשות)
ככל שחולף הזמן מתבררים עוד פרטים על ניסיון החיסול בבירת קטאר, שעד עכשיו לא ברור האם הוא הצליח ומה קורה עם בכירי חמאס שהיו אמורים להיות במבנה שהופצץ | וגם: מדוע ישראל חששה לחסל את בכירי חמאס על אדמת טורקיה (חדשות בעולם)
מאז שעות הלילה נעצרו מעל 20 חשודים בעיר אשדוד ובפזורה הבדואית, בחשד למעורבות בפרשיית גניבת אמצעי לחימה מצה"ל ששימשו לביצוע מעל 50 ניסיונות חיסול | הפעילות נמשכת גם בשעות אלו ותיתכן תנועה ערה של כוחות לצד חסימות כבישים (משטרה)
עלי שמח'אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן ח'אמנאי, העניק הערב (שבת) ראיון טלויזיוני ראשון אחרי ששרד נסיון חיסול עם פתיחת מבצע "עם כלביא" | לדבריו, "הציונים יודעים למה הם ניסו לחסל אותי, וגם אני יודע. אני לא יכול לומר מה הסיבה, אבל הפכתי את החיים שלהם לגיהנום" (בעולם)
לפני זמן קצר, מתפרסם תיעוד חדש מניסיון החיסול של מוחמד סינוואר, כאשר עדיין לא ברור בשלב הזה האם חוסל בתקיפה | במערכת הביטחון טענו היום כי יתכן ונאלץ להמתין מספר שבועות עד שנדע את התמונה הכוללת של ניסיון החיסול | הסרטון המלא (צבא)