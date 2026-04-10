תגובה מהירה של כוחות הביטחון הלילה בכפר אכסאל שבצפון הובילה למעצרו של חשוד בניסיון רצח, שניות ספורות בלבד לאחר שלחץ על ההדק. החשוד נלכד בתום מרדף רגלי שניהלו אחריו בלשי משטרה, ובסמוך אליו אותר כלי הנשק ששימש למעשה.

האירוע התרחש במהלך פעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי של משמר הגבול בכפר אכסאל, שנועדה לסכל אירועי פשיעה ולאתר אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במהלך הפעילות, החרידו קולות ירי את אחד מרחובות הכפר. הכוחות ששהו בסמוך החלו מיד לחתור למגע לכיוון מקור הרעש. בתוך שניות ספורות, זיהה צוות בלשים גבר לבוש בבגדים שחורים כשהוא נמלט בריצה מאזור הירי. הבלשים פתחו במרדף רגלי נחוש אחר החשוד, במהלכו נאלצו לבצע ירי אזהרה באוויר. בסיומו של המרדף נעצר החשוד, תושב הכפר בן 28. בחיפוש שנערך בזירה בסמוך למקום מעצרו, איתרו השוטרים את האקדח שעל פי החשד שימש לביצוע הירי רגעים קודם לכן, וכן ממצאים מחשידים נוספים על גופו.

במקביל למרדף הדרמטי אחר היורה, הוזנקו צוותי משטרה והצלה נוספים אל זירת הירי עצמה. הכוחות איתרו במקום אדם שנפגע מהקליעים, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני, כך על פי גורמי הרפואה.

הבוקר, צפויה המשטרה להביא את החשוד בן ה-28 לדיון בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, שם תבקש להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה המתנהלת.

במשטרה רואים במעצר המהיר הישג משמעותי במאבק נגד הפשיעה בחברה הערבית. תת-ניצב רן אופיר, מפקד מרחב עמקים, התייחס לאירוע ושיבח את פעילות הכוחות בשטח. "הלילה היינו עדים שוב לנחישותה של משטרת ישראל להילחם מלחמת חורמה באלימות ברחוב הערבי", אמר תנ"צ אופיר. "השוטרים שלנו פועלים באומץ לב, חותרים למגע מול חשודים חמושים שניות לאחר שהם מנסים לקחת חיים של אזרחים תמימים, תוך סיכון עצמי גבוה".

מפקד המרחב ציין כי זהו אינו מקרה בודד בתקופה האחרונה: "מדובר באירוע שני בשבוע האחרון שבו אנחנו מצליחים לתפוס חשוד חמוש מיד אחרי שהוא מבצע ירי. מתחילת השנה תפסנו בתחומי המחוז הצפוני למעלה מ-300 אמצעי לחימה וסיכלנו חוליות חמושות רבות. נמשיך לפעול על פי הדירקטיבה של מפקד המחוז ומפכ"ל המשטרה למגר את האלימות".